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Женщина в Великобритании родила близнецов с разницей в возрасте в три недели
Источник материала: Tut.by
Жительница Великобритании родила близнецов с разницей в возрасте в три недели — она забеременела, уже будучи беременной. Об этом
Обычно, когда женщина беременеет, в ее организме запускается несколько биологических процессов, в том числе для остановки овуляции. Но в редких случаях у беременной женщины может продолжаться овуляция или же выход яйцеклетки, которая впоследствии может быть оплодотворена и затем имплантирована в матку. Это редкое явление, при котором две оплодотворенные яйцеклетки имплантируются в матку в разное время, известно как суперплодие или двойная беременность
Согласно
На 12 неделе беременности врачи обнаружили на УЗИ второго ребенка, размер которого на три недели отличался от размера первого ребенка. Из-за того, что суперплодие встречается очень редко, врачи Робертс сначала не могли объяснить разницу в размерах между двумя младенцами. Затем они все же диагностировали у Ребекии двойную беременность и предупредили, что младший ребенок может не выжить.
На 33 неделе беременности медики стимулировали роды, так как младшая сестра-близнец, Розали, перестала расти из-за проблемы с пуповиной. Ее старший брат, Ной, находился в отделении интенсивной терапии новорожденных в течение трех недель, а Розали провела там 95 дней. Оба младенца сейчас дома и здоровы.
«Когда мы кладем их рядом, они как будто мгновенно узнают, протягивают руку и касаются лиц друг друга, и это прекрасно», — рассказала Ребекка.
Неясно, как часто случается суперплодие. Многие случаи могут остаться незамеченными, потому что дети рождаются с маленькой разницей в возрасте и, соответственно, размере и потому их могут посчитать обычными близнецами. По данным
Тем не менее, это явление считается у людей чрезвычайно редким, потому что для его возникновения должны произойти три отдельных, невероятных события: овуляция (которая обычно останавливается гормонами при беременности), оплодотворение (которое обычно прекращается на ранних сроках беременности, когда появляется «слизистая пробка») и имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матке. Но у других животных, таких как рыбы, зайцы и барсуки, суперплодие является обычным делом.
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Это редкое состояние, известное как суперплодие или двойная беременность.
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