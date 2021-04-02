Женщина в Великобритании родила близнецов с разницей в возрасте в три недели

Источник материала: Tut.by

Жительница Великобритании родила близнецов с разницей в возрасте в три недели — она забеременела, уже будучи беременной. Об этом пишет Live Science.



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Обычно, когда женщина беременеет, в ее организме запускается несколько биологических процессов, в том числе для остановки овуляции. Но в редких случаях у беременной женщины может продолжаться овуляция или же выход яйцеклетки, которая впоследствии может быть оплодотворена и затем имплантирована в матку. Это редкое явление, при котором две оплодотворенные яйцеклетки имплантируются в матку в разное время, известно как суперплодие или двойная беременность

Согласно Good Morning America , это и произошло с жительницей Великобритании: зачатие близнецов произошло с разницей в три недели. Матери по имени Ребекка Робертс 39 лет, и она впервые забеременела в прошлом году после нескольких лет попыток зачать ребенка и приема лекарств от бесплодия.

На 12 неделе беременности врачи обнаружили на УЗИ второго ребенка, размер которого на три недели отличался от размера первого ребенка. Из-за того, что суперплодие встречается очень редко, врачи Робертс сначала не могли объяснить разницу в размерах между двумя младенцами. Затем они все же диагностировали у Ребекии двойную беременность и предупредили, что младший ребенок может не выжить.

На 33 неделе беременности медики стимулировали роды, так как младшая сестра-близнец, Розали, перестала расти из-за проблемы с пуповиной. Ее старший брат, Ной, находился в отделении интенсивной терапии новорожденных в течение трех недель, а Розали провела там 95 дней. Оба младенца сейчас дома и здоровы.

«Когда мы кладем их рядом, они как будто мгновенно узнают, протягивают руку и касаются лиц друг друга, и это прекрасно», — рассказала Ребекка.

Неясно, как часто случается суперплодие. Многие случаи могут остаться незамеченными, потому что дети рождаются с маленькой разницей в возрасте и, соответственно, размере и потому их могут посчитать обычными близнецами. По данным Healthline , наиболее известные случаи суперплодия связаны с пациентами, которые использовали вспомогательные репродуктивные методы, такие как экстракорпоральное оплодотворение.

Тем не менее, это явление считается у людей чрезвычайно редким, потому что для его возникновения должны произойти три отдельных, невероятных события: овуляция (которая обычно останавливается гормонами при беременности), оплодотворение (которое обычно прекращается на ранних сроках беременности, когда появляется «слизистая пробка») и имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матке. Но у других животных, таких как рыбы, зайцы и барсуки, суперплодие является обычным делом.