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Военные разыграли эпизоды боевых действий – видео

02.04.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Нижегородской области на полигоне "Мулино" проходят совместные батальонные тактические учения. Танкисты и мотострелки ведут маневренную оборону и отражают наступление условного противника.

В активной фазе учений экипажи танков при поддержке мотострелков России и Беларуси вели бой со сменой огневых позиций. Перед военнослужащими стояла задача изнурить противника и заманить на подготовленные оборонительные рубежи, где ожидают основные силы. Также в рамках учения военнослужащие отработали эвакуацию подбитого танка с поля боя, полевой ремонт и возвращение в строй боевой техники.

В ходе учения военнослужащие вели огонь боевыми боеприпасами из танков-Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на расстоянии от 800 до 2000 метров. Сухопутные подразделения с воздуха прикрывали вертолетные пары Ми-24 "Крокодил".

Заманив противника в обозначенный район, огонь открыли реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Это заставило остатки сил условного противника бежать.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Российская сторона предоставила белорусским подразделениям танки Т-72Б3 и боевые машиныБМП-2. Совместное батальонное тактическое учение стало вторым этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Запад-2021".

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Тактические учения развернулись в Нижегородской области. Российские и белорусские военнослужащие проводят маневры для укрепления боевого взаимодействия....
 
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