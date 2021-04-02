|
Управленцы, эксперты, политики о перспективах Союзного государства - видео
02.04.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Встреча проходит в формате видеоконференции. В ней принимает участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, политики, эксперты, журналисты.
Темы встречи:
С чего начиналось Союзное государство. Ровно 25 лет назад в Большом Кремлевском дворце Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Сообщества России и Беларуси.
Еще через год в этот же день был подписан Договор о Союзе Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года – Договор о создании Союзного государства. День единения Беларуси и России отмечают 2 апреля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности" проходит в Москве и Минске. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, приуроченного ко Дню...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)