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Управленцы, эксперты, политики о перспективах Союзного государства - видео

02.04.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Встреча проходит в формате видеоконференции. В ней принимает участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, политики, эксперты, журналисты.

Темы встречи:

  • "Единое правовое пространство, оборона и безопасность – фундамент Союзного государства"
  • "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"
  • "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".

С чего начиналось Союзное государство. Ровно 25 лет назад в Большом Кремлевском дворце Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Сообщества России и Беларуси.

Еще через год в этот же день был подписан Договор о Союзе Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года – Договор о создании Союзного государства. День единения Беларуси и России отмечают 2 апреля.

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