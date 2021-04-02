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Идем на рекорд: сколько белорусов уже прошли техосмотр

02.04.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. За три истекших месяца с начала года техосмотр прошли 621 599 человек, рассказали Sputnik в УП "Белтехосмотр".

Только за март было выдано 265 702 разрешения – и это более чем на 370% превышает прошлогодний показатель. К слову, в марте водители также получили больше допусков, чем за январь (188 тысяч) и февраль (167 тысяч).

На предприятии не исключают, что в 2021 году техосмотр пройдут больше белорусских автовладельцев, чем в рекордном 2013-м – тогда на станции заехали почти 1 миллион 870 тысяч водителей.

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Тем временем, очереди на станциях техобслуживания продолжают расти: записаться на ТО в Минске онлайн по состоянию на 2 апреля можно не ранее, чем на 13-е число. В среднем прохождение техосмотра занимает от 20 до 35 минут.

Автовладельцы, не прошедшие техосмотр, могут получить "письмо счастья" из ГАИ - новшество было предусмотрено в новом КоАП, вступившем в действие с 1 марта.

Напомним, что в республике ранее отвязали дорожный сбор от техосмотра. С января белорусы должны платить транспортный налог, который будет зависеть от массы машин. Со ставками налога можно ознакомиться здесь.

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Стоит помнить, что перед отправлением на диагностическую станцию нужно вымыть машину и проверить стекла – на них не должно быть трещин и иных повреждений. Следует также изучить лакокрасочное покрытие и проявление коррозии на элементах кузова, осмотреть внешние световые приборы, протестировать работу звукового сигнала, щеток и стеклоомывателя, солнцезащитных козырьков и системы обдува (обогрева) ветрового стекла.

Также необходимо проверить уровень технических жидкостей в тормозной системе, радиаторе и стеклоомывателе, масла в двигателе. А еще – убедиться в наличии знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя.

Из документов понадобится водительское удостоверение, техпаспорт, страховка и подтверждение оплаты услуг. Техосмотр будет стоить 38 рублей 70 копеек (услуги диагностиков и сама "наклейка" о его прохождении). Штраф за отсутствие ТО – от одной до трех базовых величин.

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Теги: Минск
 
 
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Количество желающих пройти ТО с каждым месяцем растет: это связано с отменой госпошлины и "письмами счастья" за непройденное техобслуживание.
 
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