Евро и доллар растут второй день подряд

Очередные торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.



Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты утром 2 апреля торгуются на следующих позициях:

евро — 3,1033 белорусского рубля (+0,017 пункта);

доллар — 2,6351 белорусского рубля (+0,0053 пункта);

российский рубль — 3,4673 белорусского рубля (-0,0009 пункта).

Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Читайте также: