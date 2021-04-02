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Евро и доллар растут второй день подряд
Источник материала: Навiны
Очередные торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.
Три основные иностранные валюты утром 2 апреля торгуются на следующих позициях:
Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Очередные торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.
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