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Сплошные казенщина и канцелярщина. У Путина не нашлось теплых слов для Лукашенко

02.04.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кремль направил в Минск поздравительную телеграмму по случаю Дня единства народов Беларуси и России.

Сплошные казенщина и канцелярщина. У Путина не нашлось теплых слов для Лукашенко

Владимир Путин, как и Александр Лукашенко, решил использовать в казалось бы праздник язык казекнщины и канцелярщины.

«Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей», — считает президент РФ.

По его словам, механизмы СГ обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества: от политической, до торгово-экономической и гуманитарной сфер.

«Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — отметил российский лидер.

Он не сомневается, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.

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Теги: Минск
 
 
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Кремль направил в Минск поздравительную телеграмму по случаю Дня единства народов Беларуси и России.
 
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