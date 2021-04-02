Приуныли? Слушаем новую песню Nizkiz — «Блізка». Заряд бодрости круче, чем от рукопожатия (видео)

Источник материала: Onliner

Nizkiz выпустили новую песню сразу с сопровождающим ее клипом — называется «Блізка». Посыл музыкантов состоит в том, что самое важное рядом, а выход есть из любой ситуации. Нужно только не бояться и не сидеть на месте.

— С момента начала работы над песней до ее релиза прошло меньше двух месяцев. Причем на 80% она была готова за две-три репетиции, а дальше много времени заняла «отшлифовка» и работа с мелочами. В этот раз решили выпускать песню сразу с клипом, поэтому еще и на съемки ушло какое-то время, — рассказывает Дмитрий Холявкин, барабанщик группы.

Автор текста песни — вокалист Nizkiz Александр Ильин. По задумке музыкантов клип не должен был сбивать акцент с новой песни. Мастерингом и сведением записи в Лос-Анджелесе занимался саунд-продюсер Николас Эссиг, который работал над предыдущей песней «Правілы».

— Песня о том, что самое важное и такое желанное достаточно близко. О том, что уныние лишь усугубляет и продлевает черную полосу, а смелость и сила воли способны изменить даже, казалось бы, патовую ситуацию. И что зиму обязательно сменит весна, — рассказывает Александр Ильин, вокалист.