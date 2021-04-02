ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приуныли? Слушаем новую песню Nizkiz — «Блізка». Заряд бодрости круче, чем от рукопожатия (видео)

02.04.2021 11:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Nizkiz выпустили новую песню сразу с сопровождающим ее клипом — называется «Блізка». Посыл музыкантов состоит в том, что самое важное рядом, а выход есть из любой ситуации. Нужно только не бояться и не сидеть на месте.

С момента начала работы над песней до ее релиза прошло меньше двух месяцев. Причем на 80% она была готова за две-три репетиции, а дальше много времени заняла «отшлифовка» и работа с мелочами. В этот раз решили выпускать песню сразу с клипом, поэтому еще и на съемки ушло какое-то время, — рассказывает Дмитрий Холявкин, барабанщик группы.

Автор текста песни — вокалист Nizkiz Александр Ильин. По задумке музыкантов клип не должен был сбивать акцент с новой песни. Мастерингом и сведением записи в Лос-Анджелесе занимался саунд-продюсер Николас Эссиг, который работал над предыдущей песней «Правілы».

— Песня о том, что самое важное и такое желанное достаточно близко. О том, что уныние лишь усугубляет и продлевает черную полосу, а смелость и сила воли способны изменить даже, казалось бы, патовую ситуацию. И что зиму обязательно сменит весна, — рассказывает Александр Ильин, вокалист.

Ваша любимая музыка всегда с вами — беспроводные колонки в Каталоге


Беспроводная колонка JBL Charge 4 (красный)
40 отзывов
30 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2, AUX
307 р.
36 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (черный)
15 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
47,30 р.
16 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше моделей bluetooth-колонок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Nizkiz выпустили новую песню сразу с сопровождающим ее клипом — называется «Блізка». Посыл музыкантов состоит в том, что самое важное рядом, а выход есть из любой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные разыграли эпизоды боевых действий – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by