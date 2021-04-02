Задачка для экспертов: с какой скоростью летели эти Mercedes и BMW? (видео)

Источник материала: Onliner

Конечно, у каждого человека свое понятие о том, что такое быстро. Поэтому в правилах дорожного движения есть вполне четкие ориентиры, скажем так: где с какой скоростью можно перемещаться. Иногда эти ориентиры не принимаются в расчет настолько явно, что остается лишь гадать, как сильно в действительности смог разогнаться водитель.

Один из наших читателей предоставил корреспонденту Onliner видео со своего регистратора. Запись была сделана неделю назад, 26 марта, на трассе М4 (Минск — Могилев).

— Перед развязкой с трассой М1 двое водителей, создавая аварийную обстановку, развлекались в «шашечки». Появились просто из ниоткуда, — отметил собеседник. — Когда один пронесся справа от меня, то дети в моем авто просто кричали от ужаса.

И вот вопрос к знатокам: с какой скоростью двигались эти Mercedes и BMW? Автор видео дает ориентир для вычислений.

— Моя скорость была в районе 110 км/ч, а у них страшно представить! Таким водителям на дороге не место! — считает наш читатель.

Нужно напомнить, что в соответствии со ст. 18.12 Кодекса об административных правонарушениях, за превышение скорости движения предусмотрены следующие меры:

за превышение от 10 до 20 км/ч — штраф в размере до одной базовой величины (до 29 рублей);

за превышение от 20 до 30 км/ч — штраф в размере от одной до трех базовых величин (от 29 до 87 рублей);

за превышение от 30 до 40 км/ч — штраф в размере от трех до десяти базовых величин (от 87 до 290 рублей);

за превышение на 40 и более км/ч — штраф в размере от восьми до двенадцати базовых величин (от 232 до 348 рублей);

за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания — штраф в размере от пяти до пятнадцати базовых величин (от 145 до 435 рублей) или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года.

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