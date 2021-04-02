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Эти знаки Зодиака накроет денежной удачей в апреле: астролог назвала избранных!

02.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака накроет денежной удачей в апреле: астролог назвала избранных!
Фото: semraninyolu.blogspot.com
Гороскоп на апрель 2021 сулит некоторым знакам Зодиака финансовую удачу и везение. Астролог рассказала, как добиться максимальных результатов в материальной сфере в середине весны.

Телец


В апреле у Тельца появятся возможности для повышения доходов, вследствие профессионального роста, спекулятивных действий в бизнесе или карьерного роста. Либо же будет финансовая помощь от родителей, помощь со стороны, подарки и возможность получить выгоду от влиятельных людей или начальства. Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества.

Рак


У Раков финансовая сфера жизни будет достаточно продуктивной и активной в этом месяце. Вы сможете проявить свое умение разглядеть выгоду в проекте, человеке, компании, умело распорядиться кредитными средствами, быстро пустить в оборот инвестиции и получить немалую прибыль, а также выиграть грант под свой проект, найти инвестора. Отличное время для начала собственного бизнеса.

Скорпион


В апреле ваша планета Марс будет в экзальтации, поэтому вы почувствуете прилив сил и желание реализовывать свои планы. При этом период может быть достаточно напряженный, но весьма продуктивный, так как ваше продвижение всегда идет через риски и кризисы. Будут предоставлены возможности, чтоб решить финансовые вопросы, например, предоставленный кредит, помощь в долг со стороны, оставленное наследство.
 
 
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В апреле у Тельца появятся возможности для повышения доходов.
 
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