ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 2 апреля: что нужно сделать в день Светланы, чтобы привлечь счастье

02.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 2 апреля: что нужно сделать в день Светланы, чтобы привлечь счастье
Коллаж: РБК-Украина
2 апреля 2021 года по православному календарю отмечают день Фотиньи Колодезницы (Фотинии Самарянки), Светланы - в современной интерпретации. Согласно Библии, это та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова.

Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду, а что нужно сделать обязательно, дабы привлечь счастье - читайте в нашем материале.

Сделайте это обязательно в день Светланы


Считалось, что на Фотинью вода приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца - так можно было излечиться от разных недугов.

У Светланы можно попросить помощи о здоровье иным образом. Напишите молитву на листике, заверните в ткань и дайте больному, чтобы он носил ее три или девять дней. После чего записку нужно сжечь на свече.

Что нельзя делать в день Светланы


Сегодня не стоит злиться, излучать негативную энергетику, думать о плохом и затевать ссоры.

Не рекомендуется при приготовлении пищи использовать "вчерашнюю" воду - например, оставшуюся с вечера в чайнике или кастрюле. Так можно лишиться жизненных сил.

Чтобы не было проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, не стоит резать сырую курицу - ее непременно нужно готовить целиком.

Не рассказывайте о своих планах и не делитесь идеями с другими. Иначе их не удастся реализовать, а на пути вас ждут преграды.

Нельзя 2 апреля пересчитывать свои накопления и перебирать запасы - от этого они только сократятся.

Важные приметы 2 апреля


Если ночью звезд не видно, будет тепло.

Дождь пошел - осенью будет много грибов.

Если кошка клубком сворачивается и нос прячет, то скоро похолодает. На улицу просится - к теплым и солнечным дням.

Днем жарко, а ночью холодно - ближайшие дни будут погожими.

Синие облака - к теплу и дождю.

У кого именины 2 апреля


Именины 2 апреля отмечают Светлана, Александра, Анатолий, Василий, Виктор, Никита, Сергей.

Интересная примета


После пробуждения нужно сразу посмотреть на погоду: если пасмурно, то сон сбудется в этот же день. Если же вы этого не хотите, расскажите о приснившемся в открытое окно и захлопните его поскорее.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именины 2 апреля отмечают Светлана, Александра, Анатолий, Василий, Виктор, Никита, Сергей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наступательные действия: что отработают на учениях "Запад - 2021"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by