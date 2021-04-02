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Доллар на старте торгов 2 апреля вырос до максимума за 57 дней
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала апреля корзина валют подорожала на 0,26%, а по итогам марта было минус 0,83%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос на 0,0051 BYN до 2,6349 BYN/USD. До максимума за два месяца не хватило всего два дня.
Курс евро подскочил на 0,0167 BYN до 3,1030 BYN/EUR.
Евро вместе с долларом дорожает второй день. За это время его курс вырос уже на 0,0241 BYN, а до этого он был на минимуме за 103 дня.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0011 BYN до 3,4671 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль ещё немного подешевел к доллару и евро. К 10 утра на бирже в Москве курс доллара поднялся до уровня 76,05 российских рублей. Это примерно на 7 копеек больше, чем было утром в четверг.
Курс евро вырос до 89,51 российских рублей, прибавив 44 копейки.
Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.
От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.
Вчера послы стран НАТО провели внеочередное совещание, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.
Если случится обострение, то это может сказаться на позиции российского рубля. Белорусский рубль тоже не сможет проигнорировать возможные волнения на валютном рынке.
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С начала апреля корзина валют подорожала на 0,26%.
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