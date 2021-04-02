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Доллар на старте торгов 2 апреля вырос до максимума за 57 дней

02.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар на старте торгов 2 апреля вырос до максимума за 57 дней
Иллюстративное фото
Белорусский рубль девальвируется к евро и доллару второй день. Стоимость валютной корзины выросла на 0,16% до максимума за две недели.

С начала апреля корзина валют подорожала на 0,26%, а по итогам марта было минус 0,83%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:17:

Курс доллара вырос на 0,0051 BYN до 2,6349 BYN/USD. До максимума за два месяца не хватило всего два дня.

Курс евро подскочил на 0,0167 BYN до 3,1030 BYN/EUR.

Евро вместе с долларом дорожает второй день. За это время его курс вырос уже на 0,0241 BYN, а до этого он был на минимуме за 103 дня.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0011 BYN до 3,4671 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль ещё немного подешевел к доллару и евро. К 10 утра на бирже в Москве курс доллара поднялся до уровня 76,05 российских рублей. Это примерно на 7 копеек больше, чем было утром в четверг.

Курс евро вырос до 89,51 российских рублей, прибавив 44 копейки.

Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.

От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.

Вчера послы стран НАТО провели внеочередное совещание, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.

Если случится обострение, то это может сказаться на позиции российского рубля. Белорусский рубль тоже не сможет проигнорировать возможные волнения на валютном рынке.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала апреля корзина валют подорожала на 0,26%.
 
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