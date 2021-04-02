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«Наехали на очень высоком уровне»: московская типография сорвала выход «Народной Воли»

02.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Наехали на очень высоком уровне»: московская типография сорвала выход «Народной Воли»
Иллюстративное фото
Ожидалось, что со 2 апреля возобновится издание независимой газеты «Народная Воля» в полиграфическом варианте.

Редакция заключила договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс», в соответствии с которым была оперативно перечислена необходимая сумма денег на печать сегодняшнего номера газеты.

Но вчера, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги… — сообщает редакция НВ.

Несколько месяцев назад с «Народной волей» расторгла договор типография АО «Прайм принт Москва». И вот вчера та же самая песня.

Еще в августе прошлого года издательство «Белорусский Дом Печати» прекратило тиражирование газеты «Народная Воля» якобы из-за того, что сломался станок.

В очередной раз редакция обращается к своим читателям с просьбой подписываться на PDF-версию газеты «Народная Воля» на сайте belpressa.by.

PDF-версию свежего номера газеты, выход которого сорвали в Москве, можно прочитать на сайте «Народной Воли».

«Наехали на очень высоком уровне»: московская типография сорвала выход «Народной Воли»

Так выглядит первая полоса сегодняшнего номера газеты
 
 
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Редакция заключила договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс».
 
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