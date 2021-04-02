Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Так выглядит первая полоса сегодняшнего номера газеты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Наехали на очень высоком уровне»: московская типография сорвала выход «Народной Воли» Редакция заключила договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс».

Редакция заключила договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс», в соответствии с которым была оперативно перечислена необходимая сумма денег на печать сегодняшнего номера газеты.Но вчера, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги… —редакция НВ.Несколько месяцев назад с «Народной волей» расторгла договор типография АО «Прайм принт Москва». И вот вчера та же самая песня.Еще в августе прошлого года издательство «Белорусский Дом Печати» прекратило тиражирование газеты «Народная Воля» якобы из-за того, что сломался станок.В очередной раз редакция обращается к своим читателям с просьбой подписываться на PDF-версию газеты «Народная Воля» на сайтеPDF-версию свежего номера газеты, выход которого сорвали в Москве, можно прочитать на«Народной Воли».