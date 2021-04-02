Источник материала: UDF



Фото: АР

Politico

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Войска США приведены в полную боеготовность из-за стягивания российских сил к границам Украины Пентагон насторожило то, что Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе.

Пентагон насторожило также то, что Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике.Ответственный за оборону США генералотмечает всплеск российской агрессии в Донбассе и указывает на стремление Москвы «восстановить свое влияние на мировой арене».На прошлой неделе Европейское командование американской армии в ответ на развертывание дополнительных российских войск повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса» — самого высокого уровня.При этом некоторые официальные лица считают, что Россия в основном бряцает оружием и на самом деле не намерена идти в бой. Другие, наоборот, полагают, что операция, якобы направленная на проверку нового американского президента, может быстро перерасти в нечто более зловещее.