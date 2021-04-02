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Войска США приведены в полную боеготовность из-за стягивания российских сил к границам Украины

02.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Войска США приведены в полную боеготовность из-за стягивания российских сил к границам Украины
Фото: АР
Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, сообщает Politico.

Пентагон насторожило также то, что Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике.

Ответственный за оборону США генерал Глен Ван Херк отмечает всплеск российской агрессии в Донбассе и указывает на стремление Москвы «восстановить свое влияние на мировой арене».

На прошлой неделе Европейское командование американской армии в ответ на развертывание дополнительных российских войск повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса» — самого высокого уровня.

При этом некоторые официальные лица считают, что Россия в основном бряцает оружием и на самом деле не намерена идти в бой. Другие, наоборот, полагают, что операция, якобы направленная на проверку нового американского президента, может быстро перерасти в нечто более зловещее.
 
 
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Пентагон насторожило то, что Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе.
 
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