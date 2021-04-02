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День единения народов России и Беларуси: о дружбе стран в цифрах и фактах

02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня отмечают День единения народов России и Беларуси. 25 лет назад президенты двух стран подписали договор о сообществе государств. «МИР 24» о дружбе в цифрах и фактах.

Товарооборот России и Беларуси: 28,5 млрд долларов

Россия – главный экономический партнер Беларуси. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил больше 28,5 миллиарда долларов. Беларусь поставляет в Россию продовольственные товары, транспортные средства и оборудование. Россия же экспортирует нефть, машины и недрагоценные металлы.

20 млн тонн нефти отправляют в Беларусь

Особое место занимает сотрудничество стран в топливно-энергетической сфере. Россия – основной поставщик нефти и газа в Беларусь. Нефтеперерабатывающие заводы республики работают на российском сырье. Каждый год в Беларусь отправляют около 20 миллионов тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа.

2,5 тысячи совместных предприятий

Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику. 2,5 тысячи предприятий в Беларуси работают с участием российского капитала. Страны реализуют совместные проекты в области атомной энергетики, автомобилестроения, в сфере высоких технологий и медицине.

300 межгосударственных соглашений

У России и Беларуси схожи позиции по основным глобальным вопросам. Страны тесно сотрудничают в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза. Между двумя странами заключено более 300 договоров и соглашений.



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25 лет назад президенты двух стран подписали договор о сообществе государств.
 
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