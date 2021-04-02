Анна Северинец: Это надо пережить. И это тяжело. А победа, безусловно, будет

По мнению педагога, протест не сдулся.





— Он встроен в это общество, в эту историческую ситуацию, в мировые интеллектуальные тренды, — пояснила Анна Северинец в интервью проекту Жизнь — малина.





Учительница сравнила протест в Беларуси с рекой.





— Он абсолютно естественен. Он не мог не случиться. Мало того, он включен в 30-летний цикл, — напомнила педагог, отметив, что протесты в Беларуси происходят каждые 30 лет с 1795 года, плюс-минус год.





Анна Северинец полагает, что наш нынешний протест не совсем политический.





— У нас меняется очень сильно мировоззренческая формация, манера общества существовать в пространстве. Это глобальный сдвиг. Как он сдуется, если он обусловлен развитием человечества?





Педагог однозначно верит в то, что протест победит.





— Я, как и все, на качелях. Бывает, особенно, когда вечером устанешь и в отчаянии, не потому что не будет победы, а потому что, во-первых, люди страдают, а во-вторых, потому что столько гадости вылазит... Наблюдать ее очень тяжело физически.





Как Дима Дашкевич говорит: «Уяві сабе, якая цяпер адбываецца мойка». Человек же такое существо… Он может прожить 80 лет, и никто не будет знать, что в нем сидит гадина, и он даже сам про себя знать не будет — а раз, и оно вылезет совершенно в диком виде. …Это надо пережить. И это тяжело. А так победа, безусловно, будет.







