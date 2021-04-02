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Карбалевич: Что не так со шпионским фильмом

02.04.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Валерий Карбалевич - о том, почему очередной пропагандистский фильм властей оказался для них антипропагандой.



"Внимательно посмотрел шпионский фильм ОНТ «Манкурты». Мол, отличная операция КГБ. Вот как раз насчет последнего и сомневаюсь.

Смотрите, что получается.

КГБ якобы жертвует дискредитацией Натальи Эйсмонт и Николая Латышёнка, людей, близких к Лукашенко. Ближе некуда.

В КГБ признают, что не все в силовых структурах лояльны нынешнему режиму.

Для чего?

1. Доказать, что Степан Путило и Игорь Макар сотрудничают с иностранными спецслужбами.

2. Убедиться в заинтересованности зарубежных служб в Беларуси.

3. Узнать о незаконных схемах транспортировки через границу.

И возникает главный вопрос: стоит ли овчинка выделки? На мой взгляд, потери для режима больше, чем выигрыш", - считает Валерий Карбалевич
 
 
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Политолог Валерий Карбалевич - о том, почему очередной пропагандистский фильм властей оказался для них антипропагандой.
 
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