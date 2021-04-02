Карбалевич: Что не так со шпионским фильмом









"Внимательно посмотрел шпионский фильм ОНТ «Манкурты». Мол, отличная операция КГБ. Вот как раз насчет последнего и сомневаюсь.





Смотрите, что получается.





КГБ якобы жертвует дискредитацией Натальи Эйсмонт и Николая Латышёнка, людей, близких к Лукашенко. Ближе некуда.





В КГБ признают, что не все в силовых структурах лояльны нынешнему режиму.





Для чего?





1. Доказать, что Степан Путило и Игорь Макар сотрудничают с иностранными спецслужбами.





2. Убедиться в заинтересованности зарубежных служб в Беларуси.





3. Узнать о незаконных схемах транспортировки через границу.



