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Карбалевич: Что не так со шпионским фильмом
Источник материала: Партизан
Политолог Валерий Карбалевич - о том, почему очередной пропагандистский фильм властей оказался для них антипропагандой.
"Внимательно посмотрел шпионский фильм ОНТ «Манкурты». Мол, отличная операция КГБ. Вот как раз насчет последнего и сомневаюсь.
Смотрите, что получается.
КГБ якобы жертвует дискредитацией Натальи Эйсмонт и Николая Латышёнка, людей, близких к Лукашенко. Ближе некуда.
В КГБ признают, что не все в силовых структурах лояльны нынешнему режиму.
Для чего?
1. Доказать, что Степан Путило и Игорь Макар сотрудничают с иностранными спецслужбами.
2. Убедиться в заинтересованности зарубежных служб в Беларуси.
3. Узнать о незаконных схемах транспортировки через границу.
И возникает главный вопрос: стоит ли овчинка выделки? На мой взгляд, потери для режима больше, чем выигрыш", -
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Политолог Валерий Карбалевич - о том, почему очередной пропагандистский фильм властей оказался для них антипропагандой.
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