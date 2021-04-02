Заворотнюк созвонилась с другом и рассказала о своем самочувствии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь со старым другом Сергеем Майоровым и рассказала о своем состоянии: об этом сообщили СМИ.

Два года назад у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. С тех пор семья и приближенные звезды не хотят комментировать ее состояние. Несмотря на это, в прессе продолжают обсуждать здоровье актрисы, а любопытные соседи - следить за ее домом в элитном поселке Крекшино.

На днях корреспонденты одного из телеканалов рассказали о том, что Заворотнюк впервые за долгое время созвонилась со своим другом - ведущим программы "Однажды…" Сергеем Майоровым.

По словам источников, "прекрасная няня" дала знать о своем самочувствии и заверила Майорова в том, что идет на поправку. К тому же Анастасия пообещала дать интервью и рассказать о своих планах на будущее.

Правда, новость была датирована 1 апреля, что смутило некоторых поклонников звезды. Многие посчитали это неуместной шуткой, так как Заворотнюк давно не выходила на связь с публикой и о переменах в жизни актрисы рассказывала лишь ее дочь Анна .

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