|
Заворотнюк созвонилась с другом и рассказала о своем самочувствии
02.04.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь со старым другом Сергеем Майоровым и рассказала о своем состоянии: об этом сообщили СМИ.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Два года назад у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. С тех пор семья и приближенные звезды не хотят комментировать ее состояние. Несмотря на это, в прессе продолжают обсуждать здоровье актрисы, а любопытные соседи - следить за ее домом в элитном поселке Крекшино.
На днях корреспонденты одного из телеканалов рассказали о том, что Заворотнюк впервые за долгое время созвонилась со своим другом - ведущим программы "Однажды…" Сергеем Майоровым.
По словам источников, "прекрасная няня" дала знать о своем самочувствии и заверила Майорова в том, что идет на поправку. К тому же Анастасия пообещала дать интервью и рассказать о своих планах на будущее.
Правда, новость была датирована 1 апреля, что смутило некоторых поклонников звезды. Многие посчитали это неуместной шуткой, так как Заворотнюк давно не выходила на связь с публикой и о переменах в жизни актрисы
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам источников, артистка впервые за долгое время побеседовала с известным ведущим и поделилась планами на будущее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)