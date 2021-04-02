|
Снегоболотоходы патрулируют участок на границе Беларуси и Украины – видео
02.04.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 2 апр - Sputnik. Для усиления охраны границы на заставу в Брестской области поступили "Шерп" и "Хаски". Как современные снегоболотоходы помогают на службе, показал Youtube-канал Госпогранкомитета Беларуси.
На заставе "Ольманы" участок белорусско-украинской границы лишь условно можно назвать сухопутным. Из 26 километров почти треть заболочена и труднопроходима. Здесь не найти привычных средств охраны - контрольно-следовой полосы, оградительных заборов или интеллектуальных сигнализационных систем.
Некоторое оборудование все же позволяет осуществлять охрану границы. Тут установлены сейсмические датчики, фотоловушки и тепловизоры. Вместе с этим добраться на заболоченную и удаленную территорию пограничникам позволяют новейшие снегоболотоходы.
"Шерп" – это сверхпроходимый вездеход на шинах низкого давления. Помимо снега, грязи и болот техника способна преодолевать участки высотой до 70 сантиметров. Благодаря колесам размером 160 сантиметров машина может плавать по воде. Шины при этом выполняют роль гребных колес. Скорость на воде до 6 километров в час, и до 45 – по пересеченной местности.
"Хаски" же передвигается по воде при помощи гребного винта. Удобное кресло в кабине позволяет долгое время не уставать водителю. В салоне под сидениями размещены отсеки для необходимого снаряжения. Кузов специально сконструирован так, чтобы повысить плавучесть вездехода. Багажный отсек, к слову, можно переоборудовать в два спальных места.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вездеходы-амфибии повышенной проходимости поступили на вооружение Пинского пограничного отряда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)