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Снегоболотоходы патрулируют участок на границе Беларуси и Украины – видео

02.04.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 2 апр - Sputnik. Для усиления охраны границы на заставу в Брестской области поступили "Шерп" и "Хаски". Как современные снегоболотоходы помогают на службе, показал Youtube-канал Госпогранкомитета Беларуси. 

На заставе "Ольманы" участок белорусско-украинской границы лишь условно можно назвать сухопутным. Из 26 километров почти треть заболочена и труднопроходима. Здесь не найти привычных средств охраны - контрольно-следовой полосы, оградительных заборов или интеллектуальных сигнализационных систем.

Некоторое оборудование все же позволяет осуществлять охрану границы. Тут установлены сейсмические датчики, фотоловушки и тепловизоры. Вместе с этим добраться на заболоченную и удаленную территорию пограничникам позволяют новейшие снегоболотоходы.

"Шерп" – это сверхпроходимый вездеход на шинах низкого давления. Помимо снега, грязи и болот техника способна преодолевать участки высотой до 70 сантиметров. Благодаря колесам размером 160 сантиметров машина может плавать по воде. Шины при этом выполняют роль гребных колес. Скорость на воде до 6 километров в час, и до 45 – по пересеченной местности.

"Хаски" же передвигается по воде при помощи гребного винта. Удобное кресло в кабине позволяет долгое время не уставать водителю. В салоне под сидениями размещены отсеки для необходимого снаряжения. Кузов специально сконструирован так, чтобы повысить плавучесть вездехода. Багажный отсек, к слову, можно переоборудовать в два спальных места.

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Теги: Минск
 
 
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