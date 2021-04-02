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Наступательные действия: что отработают на учениях "Запад - 2021"

02.04.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Единая группировка войск и Единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания, сказал на торжественном приеме в честь Дня единения заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в основу создания Союзного государства заложено обеспечение военной безопасности. В 2000 году была создана Единая региональная группировка войск Беларуси и России. Затем была создана Единая система противовоздушной обороны.

Защита независимости и суверенитета

"Сегодня можно с уверенностью говорить, что Единая группировка войск и Единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют нашу готовность и способность защищать суверенитет и независимость Союзного государства: Республики Беларусь и Российской Федерации", - отметил генерал-майор белорусской армии.

При этом он обратил внимание, что в совокупности это позволяет проводить подготовку как органов управления, так и войск. На регулярной основе с 2000 года проводятся военные учения. Поочередно на белорусской территории проводятся учения "Запад", а на российской "Щит Союза".

"В текущем году пройдет очередное учение" Запад - 2021". Мероприятие носит исключительно оборонительный характер: рассматривает современные формы и  способы применения войск. Мы изучаем и апробируем и наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Самое главное, что все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран", - констатировал Павел Муравейко.

© Sputnik Константин Морозов
Белорусский майор: в России на учениях – как дома

Активная оборона Союзного государства

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik об учениях, заместитель начальника Генштаба сказал, что "действительно будут отрабатываться наступательные действия соединений, подразделений и воинских частей. Потому что оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли".

Ранее стало известно, что в Беларуси и России будет создано три учебных центра для совместной подготовки военных.

Учебный центр в Беларуси призван обеспечить готовность сил и средств к функционированию в рамках Единой региональной системы ПВО.

"У нас создается учебно-боевой центр ВВС и ПВО. Он предусматривает обучение нашей авиации, изучение и освоение новых образцов техники ПВО. Боевую его составляющую представят вопросы несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - уточнил Павел Муравейко.

По его словам, пока не принято окончательное решение, где в Беларуси разместится учебно-боевой центр. Не исключено, что это будет Гродненский регион.

"С большой долей вероятности можно сказать, что Гожский полигон станет базовым для размещения элементов данного центра", - резюмировал генерал-майор.

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Теги: Минск
 
 
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