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В Мядельском районе перевернулась фура
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на 144-м километре дороги Р-45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы.
По информации ГАИ Минской области, 46-летний водитель фуры MAN не справился с управлением, вылетел в кювет, где большегруз перевернулся.
Дальнобойщик получил травмы — в настоящее время он в больнице.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на 144-м километре дороги Р-45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы.
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