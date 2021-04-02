В Мядельском районе перевернулась фура

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на 144-м километре дороги Р-45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы.





По информации ГАИ Минской области, 46-летний водитель фуры MAN не справился с управлением, вылетел в кювет, где большегруз перевернулся.

Дальнобойщик получил травмы — в настоящее время он в больнице.