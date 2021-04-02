Правозащитники: в бобруйском ИВС проходит массовая голодовка

Правозащитники сообщают о массовой голодовке в бобруйском изоляторе временного содержания.





Голодовку держат уже пять человек, задержанных в День Воли 25 марта, отмечается в телеграм-канале лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

С 30 марта от приема пищи отказался Павел Кабанчук, арестованный на 15 суток за наклейку с «Погоней» на автомобиле. Голодают также отбывающие 30 суток Иван Манько и Владимир Михолап, а также инвалид III группы Сергей Беляев и Александр Парахневич (осуждены 20 суток), говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пообещала БелаПАН проверить эту информацию.

О голодовке также сообщают родственники арестованных, ссылаясь на сотрудников изолятора.

По словам бобруйской правозащитницы Галины Смирновой, 1 апреля родным осужденных из изолятора сообщили об их голодовке и попросили забрать ранее переданные передачи. Не согласились оставить даже воду, утверждает активистка.

«Мы подозреваем, что в изоляторе был какой-то инцидент, который спровоцировал голодовку, и теперь они чего-то добиваются, — считает Смирнова. — Ее причину голодающие указали в заявлении начальнику изолятора. Если бы такого заявления не было, то нам бы не сказали о голодовке».

По словам Смирновой, родные добиваются встречи с руководством изолятора. Ее якобы запланировали на понедельник, 5 апреля. В свидании с осужденными отказывают.

Мать Сергея Беляева подтвердила, что ей стало известно о голодовке сына от сотрудников изолятора, которые просили забрать передачу. По словам женщины, сын голодовкой протестует против незаконного, по его мнению, приговора. У Сергея болезнь Паркинсона. Мать осужденного беспокоится, что голодовка скажется на его самочувствии.

В бобруйском суде сообщили, что Беляева осудили за нарушение порядка организации либо проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года.

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