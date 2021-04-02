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В Бресте горел магазин «Евроопт»
Источник материала: Навiны
Происшествие случилось накануне поздним вечером.
Пожар произошел в одноэтажном магазине на проспекте Республики.
Как сообщили в МЧС, огнем уничтожена часть товара в помещении приемки, повреждены пять мониторов для видеонаблюдения и сервер в помещении охраны.
Пострадавших нет.
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Происшествие случилось накануне поздним вечером.
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