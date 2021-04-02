В Бресте горел магазин «Евроопт»

Происшествие случилось накануне поздним вечером.



Фото носит иллюстративный характер

Пожар произошел в одноэтажном магазине на проспекте Республики.

Как сообщили в МЧС, огнем уничтожена часть товара в помещении приемки, повреждены пять мониторов для видеонаблюдения и сервер в помещении охраны.

Пострадавших нет.