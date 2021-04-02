Опубликовано первое фото Урана, показывающее его свечение в рентгеновском диапазоне

Источник материала: Tut.by

Многие объекты Солнечной системы испускают рентгеновские лучи — от Венеры до Сатурна до спутников Юпитера. До сих пор в этом списке отсутствовали только малоизученные ледяные гиганты — Уран и Нептун. И недавно коллективу ученых из Великобритании, Китая, США и Франции удалось впервые обнаружить рентгеновское свечение Урана: это стало возможно благодаря космической обсерватории «Чандра». Об этом сообщает Naked Science .



Рентгеновские лучи Урана. Фото: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al; Optical: W.M. Keck Observatory

Уран — седьмая по удаленности от светила планета, имеет два набора колец вокруг экватора, состоит в основном из водорода и гелия и тяжелее Земли более чем в 14 раз. В отличие от других планет нашей системы, Уран вращается набок. Исследования осложняются тем, что единственным космическим аппаратом, который когда-либо пролетал мимо этого зеленовато-голубого гиганта, был зонд «Вояджер-2» в конце 1980-х. Поэтому астрономам приходится полагаться на телескопы, расположенные гораздо ближе к Земле, такие как «Чандра» и «Хаббл».

Авторы нового исследования использовали наблюдения за 2002 год, а затем за 2017-й. Благодаря первому набору данных они обнаружили четкие рентгеновские лучи, а из второго — возможную вспышку в этом диапазоне. Рентгеновское изображение от обсерватории «Чандра» (розовый цвет) наложили на оптическое изображение, полученное телескопом «Кек-1» во время еще одной серии наблюдений в 2004 году.



Составное изображение показывает как рентгеновское, так и инфракрасное излучение Урана на фоне оптического изображения. Фото: NASA/CXO/University College London/W. Dunn et al; Optical: W.M. Keck Observatory

Почему Уран испускает рентгеновские лучи? Как объясняют астрономы, Юпитер и Сатурн рассеивают рентгеновский свет, излучаемый Солнцем, подобно тому, как это делает атмосфера Земли. Поначалу ученые думали, что большая часть обнаруженных ими рентгеновских лучей тоже будет вызвана рассеянием. Однако есть все признаки того, что присутствует как минимум еще один источник таких лучей. Вероятно, кольца седьмой планеты сами их производят, как и кольца Сатурна.

Уран окружен заряженными частицами — электронами и протонами. Если они столкнутся с кольцами, то вполне могут заставить их светиться в рентгеновском диапазоне. Другое предположение заключается в том, что часть лучей исходит от полярных сияний — явлений, которые ранее уже наблюдали на Уране, но на других длинах волн. Сияния бывают, как мы знаем, еще на Земле и Юпитере: только на газовом гиганте они происходят из двух источников — от электронов, движущихся вниз по силовым линиям магнитного поля, как на нашей планете, и от положительно заряженных атомов и молекул, падающих в полярные области.

Если разгадка в этом, то астрономам предстоит выяснить, что вызывает полярные сияния на Уране. Тот факт, что оси вращения и магнитного поля других планет Солнечной системы почти перпендикулярны плоскости их орбиты, а ось вращения Урана практически параллельна его пути вокруг Солнца и магнитное поле смещено от центра планеты, может делать полярные сияния на газовом гиганте необычно сложными и изменчивыми.