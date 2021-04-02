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Теперь не узнать. Смотрите, как выглядит обычный дом с новым фасадом из деревянной черепицы

02.04.2021 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот дом был построен по типовому проекту недалеко от Кракова. Как пишет f5.pl, дизайнеры Агнешка Брзостек из студии AB Concept Design и Войцех Гавиновски из Vostok Design превратили его в современное здание с интересной современной эстетикой.


Дизайнеры хотели как можно меньше вмешиваться в первоначальную форму здания. Внешне он преобразился за счет нового фасада — стены были покрыты деревянной черепицей из лиственницы (дранкой).


Переднее мансардное окно заменено на большое треугольное остекление в размер фронтона, через которое свет проникает в комнаты на втором этаже. Дизайн деревянного фасада был разработан в студии Karpiel Steindel Architekci.

В задней части дома, со стороны сада, откуда открывается вид на Ключводскую долину, вместо небольшой террасы сделали застекленный эркер. Это единственная пристройка, предложенная архитекторами.


Изначально интерьер дома был разделен внутренними перегородками. Дизайнеры решили убрать все стены на первом этаже здания и получили открытое пространство. Несущие стены были заменены стальными балками, окрашенными в черный цвет, которые опираются на железобетонные колонны, поддерживающие конструкцию.




Внутри дома выделили отдельные помещения для сауны, велосипедной комнаты, комнаты для гостей, тренажерного зала и офиса.


Интерьер первого этажа оформлен с преобладанием брутального бетона, разбавленного деревянными элементами. Интересное сочетание изысканного дизайна с народным творчеством в интерьере дома соединила парящая лестница.


В интерьере второго этажа, где расположена приватная часть, использована еловая доска. Древесина сочетается с черным цветом полов, что разбавляет однотонные цвета интерьера.



Обустройство дома завершил санузел из гранитных каменных плит, напоминающий горный грот.

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