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Монтажники попали под напряжение на стройке. Один перенес клиническую смерть
Источник материала: Onliner
Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов в Колодищах. Два монтажника, переставляя леса, зацепили высоковольтные провода. Произошло короткое замыкание. Рабочие получили электротравмы, один из них даже перенес клиническую смерть. Сейчас оба в больнице. Старшему мужчине — 46 лет, младшему — 34 года,
На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла видеозапись и необходимую документацию. Проводится проверка. Чтобы установить степень тяжести повреждений, полученных пострадавшими, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов в Колодищах. Два монтажника, переставляя леса, зацепили высоковольтные провода. Произошло короткое...
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