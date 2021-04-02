Монтажники попали под напряжение на стройке. Один перенес клиническую смерть

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Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов в Колодищах. Два монтажника, переставляя леса, зацепили высоковольтные провода. Произошло короткое замыкание. Рабочие получили электротравмы, один из них даже перенес клиническую смерть. Сейчас оба в больнице. Старшему мужчине — 46 лет, младшему — 34 года, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла видеозапись и необходимую документацию. Проводится проверка. Чтобы установить степень тяжести повреждений, полученных пострадавшими, назначена судебно-медицинская экспертиза.