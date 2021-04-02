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Армейские лейтенанты, спасшие подростков, получили медали

02.04.2021 12:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лейтенанты, которые спасли двух подростков от утопления летом прошлого года, получили медали «За спасенную жизнь». Иван Прилепа и Егор Лиша — операторы авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. В Березу офицеры прибыли к своему первому месту службы после окончания учебы в Военной академии.

Из видимых изменений — парни стали заметно суровее. Сам инцидент произошел 3 августа: находясь недалеко от одного из меловых карьеров вблизи Березы, Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, после чего отвезли их в больницу.

Армейские лейтенанты, спасшие подростков, получили медали
Армейские лейтенанты, спасшие подростков, получили медали

Меловые карьеры под Березой остались от известкового завода, сперва их было четыре, но два из них настолько «сдружились», что стали одним целым. В 90-х завод закрылся, а карьеры, как и многое другое, стали заброшены и постепенно наполнялись водой. Привлекают они своей красотой: из-за высокой прозрачности воды можно увидеть дно, а один из карьеров даже оборудован мостиками. Глубина самого глубокого искусственного озера — 40 метров, что привлекает некоторых аквалангистов.





Естественно, купаться в них запрещено, но это не останавливает местных жителей и гостей березовских «Мальдив».

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Лейтенанты, которые спасли двух подростков от утопления летом прошлого года, получили медали «За спасенную жизнь». Иван Прилепа и Егор Лиша — операторы...
 
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