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Армейские лейтенанты, спасшие подростков, получили медали
Источник материала: Onliner
Лейтенанты, которые спасли двух подростков от утопления летом прошлого года, получили медали «За спасенную жизнь». Иван Прилепа и Егор Лиша — операторы авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. В Березу офицеры прибыли к своему первому месту службы после окончания учебы в Военной академии.
Из видимых изменений — парни стали заметно суровее. Сам инцидент произошел 3 августа: находясь недалеко от одного из меловых карьеров вблизи Березы, Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, после чего отвезли их в больницу.
Меловые карьеры
Естественно, купаться в них запрещено, но это не останавливает местных жителей и гостей березовских «Мальдив».
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