Армейские лейтенанты, спасшие подростков, получили медали

Источник материала: Onliner

Лейтенанты, которые спасли двух подростков от утопления летом прошлого года, получили медали «За спасенную жизнь». Иван Прилепа и Егор Лиша — операторы авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. В Березу офицеры прибыли к своему первому месту службы после окончания учебы в Военной академии.

Из видимых изменений — парни стали заметно суровее. Сам инцидент произошел 3 августа: находясь недалеко от одного из меловых карьеров вблизи Березы, Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, после чего отвезли их в больницу.









Меловые карьеры под Березой остались от известкового завода, сперва их было четыре, но два из них настолько «сдружились», что стали одним целым. В 90-х завод закрылся, а карьеры, как и многое другое, стали заброшены и постепенно наполнялись водой. Привлекают они своей красотой: из-за высокой прозрачности воды можно увидеть дно, а один из карьеров даже оборудован мостиками. Глубина самого глубокого искусственного озера — 40 метров, что привлекает некоторых аквалангистов.











Естественно, купаться в них запрещено, но это не останавливает местных жителей и гостей березовских «Мальдив».