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Casio выпустит «умную» версию легендарных часов G-Shock за $700

02.04.2021 12:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Casio анонсировала часы линейки G-Shock на базе Wear OS. «Поумневшие» часы GSW-H1000 поступят в продажу по цене $700 (актуально для США) в трех цветовых вариантах: черные, красные и синие. Для компании это не первые умные часы: начиная с 2016 года Casio выпускала устройства на базе Wear OS, однако часы G-Shock на этой платформе выходят впервые.

Защищенные часы выдерживают давление в 20 атмосфер, они ориентированы на поклонников фитнеса и потому выполняют все привычные для таких устройств функции: они оснащены сенсором сердцебиения, в часах «зашит» набор из десятков упражнений, имеется компас, высотомер, гироскоп и акселерометр.

GSW-H1000 оснащены двойным LCD-экраном: постоянно включенным энергосберегающим монохромным и цветным, его диагональ составляет 1,2 дюйма, разрешение — 360×360 пикселей. Цветной экран посадит батарейку за полтора дня, монохромный — за месяц. Вероятно, в данном случае не учитывается потребление энергии при активных фитнес-функциях часов.

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Компания Casio анонсировала часы линейки G-Shock на базе Wear OS. «Поумневшие» часы GSW-H1000 поступят в продажу по цене $700 (актуально для США) в трех цветовых вариантах: черные,...
 
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