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«Это норма?» УКС, построивший дом с трещинами на фасаде, озвучил свои аргументы
Источник материала: Onliner
Белорусские застройщики будто сговорились: из разных уголков страны от дольщиков приходят жалобы на самые невообразимые вещи. Одними из тех, кто отказался молчать о «косяках» своего УКСа, стали жители Витебска. Понять людей просто: когда по фасаду только построенного дома одна за одной бегут трещины, не до мнимой тактичности. Полторы недели назад мы
Безусловно, главный вопрос, который волнует вчерашних дольщиков: из-за чего пошли все эти трещины и когда вообще их обнаружили (на этот счет у горожан и застройщика были разные мнения)? Вот официальная версия. «Жилой дом построен с наружными кирпичными трехслойными стенами с облицовочным слоем из кирпича. Трещины на облицовочном слое кирпича фасада были обнаружены во время строительства. При появлении трещин в облицовочном слое кладки жилого дома нашим предприятием было направлено письмо в адрес проектного института с просьбой дать заключение по вышеуказанному вопросу.
Был получен ответ, что трещины облицовочного слоя кладки наружных стен не влияют на несущую способность стен здания».
Также УКС дополняет картину своим добровольным обращением в экспертную организацию, которая провела обследование фасада и предложила решения для устранения проблемы. «В настоящее время производятся работы по выполнению рекомендаций экспертной организации. После выполнения работ будет восстановлен эстетический вид дома».
Во время встречи с Onliner дольщики также жаловались на настоящие водопады, которые вдруг пролились на них из плит перекрытия. Неужели это норма?
«При строительстве жилого дома использовались пустотные плиты перекрытия, в пустоты которых попали атмосферные осадки. Данное замечание не относится к категории дефектов и не влияет на несущую способность здания».
Получается, норма...
Не отрицает застройщик и того факта, что металлические входные двери оказались неидеальными: «Дольщикам, которые обратились по вопросу наличия следов ржавчины... предложено заменить входные двери на новые». Помимо этого, УКС заверяет, что с каждым, кто озвучил претензии, ведется индивидуальная работа.
К сожалению, причины появления трещин на фасаде так и не были озвучены, равно как и момент их появления: «во время строительства» — понятие очень растяжимое. Но даже из этого ответа понятно, что дом сдали (и, соответственно, приняли) уже с дефектом, а во время процесса никто не среагировал и не начал исправлять проблему. Непонятно и то, как после ремонта стенам вернут первоначальный вид (у дольщиков есть сомнение, что все будет сделано эстетично и привлекательно). Onliner продолжит следить за развитием событий.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
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Белорусские застройщики будто сговорились: из разных уголков страны от дольщиков приходят жалобы на самые невообразимые вещи. Одними из тех, кто отказался...
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