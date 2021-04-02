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Санкции США ударят по финансам и торговле режима Лукашенко во всем мире

02.04.2021 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Санкции США ударят по финансам и торговле режима Лукашенко во всем мире
Иллюстративное фото
Соединенные Штаты Америки анонсировали возвращение санкций против ряда белорусских предприятий.

Санкции Соединенных Штатов Америки против девяти белорусских предприятий будут возобновлены, если белорусский режим в ближайшее время не освободит всех политических заключенных – заявили в Госдепартаменте США.

Речь идет о компаниях «Белнефтехим» и «Белнефтехим США», «Нафтан», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Азот», «Гроднохимволокно», открытых акционерных обществах «Лакокраска» и «Полоцк-Стекловолокно», сообщает «Белсат».

Возобновление санкций будет означать, что предприятиям и гражданам США будет запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а все их имущество и счета, расположенные на территории страны, будут заморожены.

«Это однозначно ухудшает возможности для деятельности не только на рынке США, но и по всему миру. Наличие санкций-это такой маркер, что могут быть проблемы. Могут быть проблемы с финансовыми институциями, с работой на международных рынках», - рассказывает политолог Андрей Казакевич.


Вашингтон ввел санкции против ряда белорусских предприятий и должностных лиц после выборов 2006 года. Однако в 2015 - м их действие было приостановлено в связи с «определенным прогрессом в сфере демократии и прав человека». Решение о замораживании санкций продолжалось американскими властями ежегодно. Действие последнего заканчивается 26-го апреля.

«Мы призываем власти Беларуси выполнить шаги, которые бы позволили нам не вводить санкций, прежде всего – освободить всех политзаключенных. Режим Лукашенко все еще в состоянии выполнить эти необходимые шаги, чтобы изменить курс», – заявил глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.


За фальсификацию выборов и жесткое подавление мирного протеста ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских должностных лиц. Европейский союз одобрил уже 3 санкционных пакета, под которые попали Лукашенко, более 80 чиновников и силовиков, а также 7 организаций и предприятий. Отдельно расширенные санкции против белорусского режима ввели Польша и страны Балтии.
 
Теги: Гродно
 
 
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