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«Это однозначно ухудшает возможности для деятельности не только на рынке США, но и по всему миру. Наличие санкций-это такой маркер, что могут быть проблемы. Могут быть проблемы с финансовыми институциями, с работой на международных рынках», - рассказывает политолог Андрей Казакевич.

«Мы призываем власти Беларуси выполнить шаги, которые бы позволили нам не вводить санкций, прежде всего – освободить всех политзаключенных. Режим Лукашенко все еще в состоянии выполнить эти необходимые шаги, чтобы изменить курс», – заявил глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санкции США ударят по финансам и торговле режима Лукашенко во всем мире Эффект от их применения будет намного сильнее, чем ожидают в Минске.