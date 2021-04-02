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«Не ходит сама»: обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк

02.04.2021 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Не ходит сама»: обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк
Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Слухи вокруг самочувствия артистки появляются каждый день. Дело в том, что ее родственники практически не комментируют ситуацию, но находятся другие желающие.

Профессор Петр Чумаков считает, что звезда, скорее всего, никогда не сможет вернуться к своей привычной деятельности. Он подчеркнул, что ей проводили серьезные операции на мозге, а потому совершенно неудивительно, что она сильно изменилась. Однако небольшое участие она все же сможет принимать, а потому говорить о том, что мы вообще не увидим Анастасию Заворотнюк на сцене, слишком рано.

Врач рассказал, что не виделся со звездой лично, но знает, что она «не ходит сама», передвигается в коляске. Профессор признался, что болезнь актрисы является одной из самых страшных, а прогнозы у таких пациентов почти не бывают утешительными. Он отметил, что само сохранение жизни в этом случае – огромная победа.

По мнению специалиста, сейчас Анастасии Заворотнюк требует полноценный уход, но с этим у семьи проблем не возникает. Супруг артистки много работает, чтобы обеспечить ей все необходимое. Знаменитость поддерживают и подруги.

Медицинский работник сообщил, что тот самый «одутловатый» вид онкобольных связан с прием гормональных препаратов. Журналисты вспомнили о последних фото Жанны Фриске, а Петр Чумаков прокомментировал, что возможно звезда «Моей прекрасной няни» выглядит сейчас примерно также, поэтому близкие не показывают ее широкой общественности.
 
 
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Петр Чумаков считает, что звезда никогда не сможет вернуться к своей привычной деятельности.
 
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