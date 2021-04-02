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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не ходит сама»: обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк Петр Чумаков считает, что звезда никогда не сможет вернуться к своей привычной деятельности.

Профессор Петр Чумаков считает, что звезда, скорее всего, никогда не сможет вернуться к своей привычной деятельности. Он подчеркнул, что ей проводили серьезные операции на мозге, а потому совершенно неудивительно, что она сильно изменилась. Однако небольшое участие она все же сможет принимать, а потому говорить о том, что мы вообще не увидим Анастасию Заворотнюк на сцене, слишком рано.Врач рассказал, что не виделся со звездой лично, но знает, что она «не ходит сама», передвигается в коляске. Профессор признался, что болезнь актрисы является одной из самых страшных, а прогнозы у таких пациентов почти не бывают утешительными. Он отметил, что само сохранение жизни в этом случае – огромная победа.По мнению специалиста, сейчас Анастасии Заворотнюк требует полноценный уход, но с этим у семьи проблем не возникает. Супруг артистки много работает, чтобы обеспечить ей все необходимое. Знаменитость поддерживают и подруги.Медицинский работник сообщил, что тот самый «одутловатый» вид онкобольных связан с прием гормональных препаратов. Журналисты вспомнили о последних фото Жанны Фриске, а Петр Чумаков прокомментировал, что возможно звезда «Моей прекрасной няни» выглядит сейчас примерно также, поэтому близкие не показывают ее широкой общественности.