Мацукевич: «Для этого солнца настало время заката, но это закат солнца вручную»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-глава посольства Беларуси в Швейцарии – о текущей ситуации в Беларуси и планах на ближайший год.





Фото: Посольство Беларуси в Швейцарии

Дипломат Павел Мацукевич дал большое интервью TUT.BY . Предлагаем финальную часть.

— Я не пессимист, я думаю, что для этого солнца настало время заката, но это закат солнца вручную. Обратный отсчет включился в любом случае. Вопрос сейчас стоит не в том, когда он уйдет, а какой ценой нам это все достанется. Сейчас цена очень высока: люди, которые сидят в тюрьмах, люди, которые попали на «сутки», люди, которые попали на штрафы.

Может быть для Минска это не такая проблема, но для маленьких городов, где люди рискнули и вышли на митинги, это серьезно, там люди попали под такие штрафы, которые не в состоянии оплатить. В этой ситуации будет страшно, если эти люди окажутся предоставленными сами себе, если им никто не поможет и солидарность в этом смысле проявлена не будет. Поэтому я бы сейчас не выступал за то, чтобы звать людей на улицы, сейчас это лишено всякого смысла.

Даже если масштаб протеста 25 марта вырос до августовского, то что? Власть ведь тоже учла этот опыт, она готова лучше, чем в августе, она к весне готова лучше, чем мы. Знаете, если мы посмотрим на весь опыт Лукашенко у власти, то увидим, что он не повторяет своих ошибок. Когда у него в 1995 году случился кризис с парламентом, который хотел объявить импичмент, свободного парламента после этого не стало. Эта проблема исчезла, нет человека — нет проблемы, нет парламента — нет проблемы. Наш парламент с тех пор — это 25-е министерство, которое под козырек исполняет все приказы.

И сейчас размах репрессий на таком высоком уровне, что шансов что-то предпринять нет, поэтому нужно сконцентрироваться на помощи тем, кто попал под эти жернова.

Сейчас диктатура сама себя укрепляет этими репрессиями, ничего нового нет, можно посмотреть на сталинские времена, мы много заимствуем оттуда, такой сталинизм 21 века. Поэтому, я думаю, если будут вот такие разрозненные действия, случайные, не представляющие угрозы власти, но дающие ей возможность разобраться с каждым из нас по отдельности, дающие ей повод выдумывать эти нелепые приговоры, обвинения, то все это будет долго и печально для нас.

Думаю, что нужно предоставить власти возможность потерять бдительность, совершить новую ошибку, которой мы сможем воспользоваться. В конце концов власть сама загоняет себя в сложные обстоятельства. С той же Россией власти пришлось взять на себя какие-то обязательства, которые ей очевидно не очень нравится выполнять. Но придется, скорее всего.

Мне кажется, для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу, и сейчас он решает задачу какого-то своего в перспективе лет пяти, но ухода, безопасного ухода, он ищет способ себя обезопасить. Протесты, санкции — это пища для этой власти, для диктатуры, которая протестами оправдывает репрессии, санкциями — неудачи в экономике, социальной сфере и так далее.

У нас сейчас 1937 год и нам нужно просто выжить.