|
В Турции бездомная кошка принесла врачам котят. Им была нужна помощь
Источник материала: Tut.by
В одну из турецких клиник обратилась необычная пациентка — в здание вошла кошка с котенком в зубах. Пушистая посетительница замяукала и привлекла к себе внимание людей,
Когда врачи и медсестры подошли к ним, выяснилось, что у котят глазная инфекция. Из-за нее малыши даже не могли открыть глаза.
Врачи позвонили ветеринарам и проконсультировались с ними, а потом закапали котятам в глаза лекарства.
Ну и конечно же все обрадовались, когда через некоторое время котята смогли открыть глаза.
До этого происшествия рыжая кошка была знакома с местными работниками. По словам врачей, раньше они ее подкармливали, но не знали, что у нее родились котята.
После всей этой истории кошку и ее семейство отправили в другое место, где за их здоровьем будут следить и дальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она знала, куда идти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)