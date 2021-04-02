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В Турции бездомная кошка принесла врачам котят. Им была нужна помощь

02.04.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одну из турецких клиник обратилась необычная пациентка — в здание вошла кошка с котенком в зубах. Пушистая посетительница замяукала и привлекла к себе внимание людей, пишет twizz.ru.


Когда врачи и медсестры подошли к ним, выяснилось, что у котят глазная инфекция. Из-за нее малыши даже не могли открыть глаза.

Врачи позвонили ветеринарам и проконсультировались с ними, а потом закапали котятам в глаза лекарства.


Ну и конечно же все обрадовались, когда через некоторое время котята смогли открыть глаза.


До этого происшествия рыжая кошка была знакома с местными работниками. По словам врачей, раньше они ее подкармливали, но не знали, что у нее родились котята.

После всей этой истории кошку и ее семейство отправили в другое место, где за их здоровьем будут следить и дальше.

 
 
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