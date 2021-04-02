В Турции бездомная кошка принесла врачам котят. Им была нужна помощь

Источник материала: Tut.by

В одну из турецких клиник обратилась необычная пациентка — в здание вошла кошка с котенком в зубах. Пушистая посетительница замяукала и привлекла к себе внимание людей, пишет twizz.ru.





Когда врачи и медсестры подошли к ним, выяснилось, что у котят глазная инфекция. Из-за нее малыши даже не могли открыть глаза.

Врачи позвонили ветеринарам и проконсультировались с ними, а потом закапали котятам в глаза лекарства.





Ну и конечно же все обрадовались, когда через некоторое время котята смогли открыть глаза.





До этого происшествия рыжая кошка была знакома с местными работниками. По словам врачей, раньше они ее подкармливали, но не знали, что у нее родились котята.

После всей этой истории кошку и ее семейство отправили в другое место, где за их здоровьем будут следить и дальше.