В Бразилии футболист получил красную карточку, сфолив на 10-й секунде матча

Источник материала: Tut.by

Одно из быстрейших удалений в истории футбола состоялось в Бразилии в матче между «Ботафого» и «Трези», который проходил в рамках регионального чемпионата, пишет eurosport.

Кайо Уилкер из «Ботафого» сфолил на десятой секунде встречи, услышал свисток и оперативно увидел перед собой красную карточку.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Трези». «Ботафого» по итогам чемпионата Бразилии, который завершился в феврале, занял последнее место и вылетел в серию В.