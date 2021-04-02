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«Направлены на демонстрацию нашей решимости». В Генштабе рассказали об учении «Запад - 2021»

02.04.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учение «Запад-2021» будет носить исключительно оборонительный характер. Об этом сказал на торжественном приеме в честь Дня единения заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, передает корреспондент Sputnik.


Во время учений «Запад-2017». Снимок носит иллюстративный характер. Фото: kremlin.ru

«В текущем году пройдет очередное учение «Запад-2021». Мероприятие носит исключительно оборонительный характер: рассматривает современные формы и способы применения войск. Мы изучаем и апробируем и наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Самое главное, что все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — заявил Павел Муравейко.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik об учениях заместитель начальника Генштаба сказал, что «действительно будут отрабатываться наступательные действия соединений, подразделений и воинских частей. Потому что оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли».

Напомним — ранее министры обороны Беларуси и России договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Центры будут находиться в Нижегородской, Калининградской области в России и Гродненской области в Беларуси. Как сейчас уточнил Павел Можейко, у нас будет создан учебно-боевой центр ВВС и ПВО. По его словам, пока не принято окончательное решение, где именно центр разместится в Беларуси — вероятно, базовым станет Гожский полигон.

 
 
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Но вместе с тем «оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли».
 
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