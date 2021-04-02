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«Направлены на демонстрацию нашей решимости». В Генштабе рассказали об учении «Запад - 2021»
Источник материала: Tut.by
Учение «Запад-2021» будет носить исключительно оборонительный характер. Об этом сказал на торжественном приеме в честь Дня единения заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко,
«В текущем году пройдет очередное учение «Запад-2021». Мероприятие носит исключительно оборонительный характер: рассматривает современные формы и способы применения войск. Мы изучаем и апробируем и наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Самое главное, что все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — заявил Павел Муравейко.
Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik об учениях заместитель начальника Генштаба сказал, что «действительно будут отрабатываться наступательные действия соединений, подразделений и воинских частей. Потому что оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли».
Напомним — ранее министры обороны Беларуси и России
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Но вместе с тем «оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли».
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