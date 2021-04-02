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«Белтехосмотр» поделился результатами за март. Техосмотр стали проходить почти в 4 раза больше водителей

02.04.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 марта вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие штрафовать водителей, которые не прошли техосмотр, по камерам фотофиксации. А уже в середине марта ГАИ начала рассылать «письма счастья». Это привело к очередному витку ажиотажа на диагностических станциях. По данным УП «Белтехосмотр», в марте 2021 года выдано почти в 4 раза больше разрешений, чем за такой же период прошлого года.


За март текущего года выдано 265 702 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. И это на 373,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 года, когда было выдано 56 085 разрешений. Это даже на 110,9% больше, чем результат за март 2013 года (121 748 разрешений). При этом 2013 год — рекордный по количеству авто, прошедших техосмотр — 1869 723.


Инфографика: УП «Белтехосмотр»

Общее количество разрешений, выданных за январь — март 2021 года, составило 621 599. Для примера, за январь — март 2020 года «Белтехосмотр» выдал 164 913 разрешений, за январь — июнь 2020 года — 361 205.

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Отвязка транспортного налога от техосмотра, а с начала марта еще и рассылка «писем счастья» привела к резкому всплеску посещаемости диагностических станций. Что...
 
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