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У ребят из Nizkiz вышел черно-белый клип. Да, он посвящен событиям в стране
Источник материала: Tut.by
Могилевская группа
Авторы одного из главных треков белорусского протеста «Правілы» опубликовали новый клип, оформленный в черно-белой стилистике. В основу ролика легла белорусскоязычная композиция «Блізка», которая, как и последние работы коллектива, посвящена ситуации в стране, хотя группа публично об этом не сообщает. Однако в ней есть такие строчки: «Сыдзе зіма імкліва — і апранае зноў два белых-белых крылы чырвоны мой анёл».
Автором слов выступил вокалист Nizkiz Александр Ильин. Сведением и мастерингом композиции занимался саунд-продюсер Николас Эссиг из Лос-Анджелеса — он же работал над хитом группы «Правілы». За образ коллектива в клипе отвечал белорусский бренд дизайнерской одежды Z N W R.
Напомним, что группа Nizkiz числится среди участников музыкального фестиваля
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Могилевская группа Nizkiz выпустила белорусскоязычную композицию «Блізка» и следом - стильный видеоклип на нее. «Сыдзе зіма імкліва - і апранае зноў два белых-белых...
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