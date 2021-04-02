У ребят из Nizkiz вышел черно-белый клип. Да, он посвящен событиям в стране

Источник материала: Tut.by

Могилевская группа Nizkiz выпустила белорусскоязычную композицию «Блізка» и следом — стильный видеоклип на нее. «Сыдзе зіма імкліва — і апранае зноў два белых-белых крылы чырвоны мой анёл», — поет в ней Александр Ильин, вокалист Nizkiz и автор текста.

Авторы одного из главных треков белорусского протеста «Правілы» опубликовали новый клип, оформленный в черно-белой стилистике. В основу ролика легла белорусскоязычная композиция «Блізка», которая, как и последние работы коллектива, посвящена ситуации в стране, хотя группа публично об этом не сообщает. Однако в ней есть такие строчки: «Сыдзе зіма імкліва — і апранае зноў два белых-белых крылы чырвоны мой анёл».

Автором слов выступил вокалист Nizkiz Александр Ильин. Сведением и мастерингом композиции занимался саунд-продюсер Николас Эссиг из Лос-Анджелеса — он же работал над хитом группы «Правілы». За образ коллектива в клипе отвечал белорусский бренд дизайнерской одежды Z N W R.

Напомним, что группа Nizkiz числится среди участников музыкального фестиваля The Vёska , который, как рассчитывается, пройдет в этом июле в деревне Озерцо, что под Минском. Планируется, что на фестивале также выступят «Молчат дома», Shuma и другие артисты.