ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У ребят из Nizkiz вышел черно-белый клип. Да, он посвящен событиям в стране

02.04.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Могилевская группа Nizkiz выпустила белорусскоязычную композицию «Блізка» и следом — стильный видеоклип на нее. «Сыдзе зіма імкліва — і апранае зноў два белых-белых крылы чырвоны мой анёл», — поет в ней Александр Ильин, вокалист Nizkiz и автор текста.

Авторы одного из главных треков белорусского протеста «Правілы» опубликовали новый клип, оформленный в черно-белой стилистике. В основу ролика легла белорусскоязычная композиция «Блізка», которая, как и последние работы коллектива, посвящена ситуации в стране, хотя группа публично об этом не сообщает. Однако в ней есть такие строчки: «Сыдзе зіма імкліва — і апранае зноў два белых-белых крылы чырвоны мой анёл».

Автором слов выступил вокалист Nizkiz Александр Ильин. Сведением и мастерингом композиции занимался саунд-продюсер Николас Эссиг из Лос-Анджелеса — он же работал над хитом группы «Правілы». За образ коллектива в клипе отвечал белорусский бренд дизайнерской одежды Z N W R.

Напомним, что группа Nizkiz числится среди участников музыкального фестиваля The Vёska, который, как рассчитывается, пройдет в этом июле в деревне Озерцо, что под Минском. Планируется, что на фестивале также выступят «Молчат дома», Shuma и другие артисты.

The Vёska

Когда: июль 2021 года
Где: концертная площадка в Озерце
Сколько: 40 рублей

Купить билет

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевская группа Nizkiz выпустила белорусскоязычную композицию «Блізка» и следом - стильный видеоклип на нее. «Сыдзе зіма імкліва - і апранае зноў два белых-белых...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Вільні адкрыецца Цэнтр Беларускай Культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by