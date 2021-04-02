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В истории с увольнениями на молокозаводе в Минске всплыл интересный нюанс

02.04.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе на Минском молочном заводе № 1 начали активно увольняться работники. Причина: договор о коллективной материальной ответственности, который нужно было подписать работникам. На следующий день после того, как с предприятия, по оценкам сотрудников, уволилось около 70 человек, гендиректора завода отстранили, договор рекомендовали отменить, а уволившимся — предложить вернуться. Теперь в этой истории всплыл интересный нюанс: профсоюзы рассказали, что работники молокозавода били тревогу еще с осени прошлого года. В Федерации профсоюзов говорят, что «неоднократно контактировали с представителями органов исполнительной власти, чтобы разрешить эту ситуацию и дать возможность людям работать на прежних условиях». Тем не менее ситуация дошла до активного увольнения работников.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак

В Федерации профсоюзов рассказывают, что еще осенью прошлого года к ним обратилось более 50 работников предприятия с просьбой дать правовую оценку решению о коллективной материальной ответственности. После этого представители ФПБ выехали на предприятие. Проверка показала, что наниматель был неправ, констатируют профсоюзы. Почему на решение вопроса ушло столько времени и дошло до того, что работники начали активно увольняться, в федерации не поясняют.

По словам председателя Минского городского объединения профсоюзов Александра Щековича, такие договоры коллективной материальной ответственности действуют на многих предприятиях, при этом наниматель обязан обеспечить сохранность и учет передвижения материальных ценностей.

— В данном случае руководитель не мог этого гарантировать. Наши специалисты выявили нарушения в приказе о материальной ответственности. Изначально он распространялся на работников нескольких цехов, а при такой численности в несколько сотен человек очевидно, что необходимо вводить дифференцированный подход, исходя из должностных обязанностей каждого конкретного трудящегося, — говорит Александр Щекович.

После этого правовая инспекция труда Минского городского объединения профсоюзов и Белорусский профсоюз работников АПК рекомендовали отменить приказ о коллективной материальной ответственности. Руководство предприятия внесло соответствующие изменения и утвердило перечень работ, при выполнении которых может заключаться этот договор.

— То есть формально наниматель устранил нарушения. Вместе с тем, мы понимаем, что введение подобных мер влечет за собой существенное изменение условий труда. И работники вправе не соглашаться продлевать трудовые отношения. Так как люди впервые столкнулись с предложением подписать такой документ, естественно, у них были опасения, что возможные убытки и недостачи попросту на них «повесят», поэтому ожидаемо, что многие забрали трудовые книжки. Но мы не могли допустить массового увольнения работников. Поэтому мы неоднократно контактировали с представителями органов исполнительной власти, чтобы разрешить эту ситуацию и дать возможность людям работать на прежних условиях. Благодаря совместным действиям с социальными партнерами сегодня этот вопрос решен. И даже те, кто уже уволился, смогут вернуться на работу. Мы будем держать этот вопрос на контроле и при необходимости окажем людям помощь.

Ранее работники Минского молочного завода № 1 рассказывали FINANCE.TUT.BY, что договор коллективной материальной ответственности на предприятии предлагают подписать уже в третий раз, но в предыдущие разы это не было обязательным условием для продолжения работы на заводе.

 
 
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Там говорят, что работники обращались на предприятие с просьбой провести проверку еще осенью прошлого года.
 
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