Помните, МВД «предотвратило» теракт в Минске? By_Pol заявила, что такими взрывчатками можно разве что глушить рыбу

Источник материала: KYKY

29 марта Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и By_Pol за подготовку теракта, который «властям» якобы удалось предотвратить. Сегодня By_Pol заявила , что ГУБОПиК и КГБ всех обманули.

Краткая хронология событий

24 марта By_Pol заявила, что «власти» Беларуси готовят террористический акт – планирует совершить теракт в одном из зданий ОВД в День Воли (с целью дискредитации протестного движения). 26 марта «власти» заявили о том, что якобы предотвратили теракт, который якобы готовила By_Pol.

Тогда же заместитель Министра внутренних дел Казакевич заявил, что за попытку устроить теракт задержан Вячеслав Малейчук. По мнению МВД, Вячеслав заложил одно самодельное взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки в Минске. А второе намеревался заложить возле воинской части в Печах. Также по национальному телевидению показали предметы, которые, по словам Казакевича, являлись теми самыми взрывными устройствами.





Что о «предотвращённом теракте» думает By_Pol

«Назвать эти предметы взрывным устройством – верх непрофессионализма, о чем скажет любой человек, мало-мальски разбирающийся в этой области», – заявили сотрудники By_Pol. Кроме того сотрудники инициативы утверждают, что «в пропагандистских новостях видеосюжете ничего не указывает на связь задержанного с By_Pol».

«Вся официальная версия строится на признательных показаниях задержанного, которые тот дает, очевидно, после того, как с ним «поработали» сотрудники СОБР и ГУБОПиК, производившие задержание. На лице видна гематома справа и кровоподтек слева, лицо распухло. Человек говорит с трудом. По сути, избит практически до потери сознания и портретного сходства. Если вспомнить пытки, которые применялись к задержанному активисту Николаю Дедку, то можно представить степень воздействия на задержанного. <...>

Тут можно также вспомнить показания Дмитрия Коновалова, который никак не мог пояснить своих действий, но практически дословно раз за разом цитировал диспозицию требуемой статьи уголовного кодекса, что позволило «повесить» на него террористический акт в минском метрополитене», – говорят в By_Pol.

Также в By_Pol прокомментировали внешний вид «взрывчаток». «Как известно, любое самодельное взрывное устройство состоит из триггера (активатора), средства инициирования (запала), контейнера (корпуса), заряда (взрывчатки) и источника питания.

Что мы видим в чёрном пакете: две пластиковые бутылки от «Coca Cola» и «Pepsi Cola», наполненные жидкостью белого цвета, часы, батарейку на 1,5 вольта и на 9 вольт и предположительно петарду. <...>





Даже если предположить, что все это будет правильно собрано, непригодные части будут заменены и приобретены недостающие, то энергия от взрыва петарды выйдет через пластиковую крышку, и возможно повредит скотч, а бутылки останутся невредимы. Самый вероятный исход в обоих случаях – яркая вспышка, с лёгким хлопком».

И о второй «взрывчатке»: «В белом пакете мы видим огнетушитель, со слов задержанного, наполненный пиротехническим порохом, пакеты с молотым черным перцем, чёрную трубку с фитилём и шпагат. <...>





Если же предположить, что детонатор (трубка) все-таки сработает в таком виде, как мы видим, то энергия уйдет в сторону и огнетушитель не сдетонирует, а просто отлетит».

Вместо вывода:

By_Pol пришла к выводу, что в пакетах, в которых по мнению правоохранителей были взрывчатки, «находится набор предметов, неким образом связанных с технологией самодельных взрывных устройств».

«Зрителям демонстрируются предметы, которые они привыкли видеть при демонстрации СВУ: огнетушитель, который ассоциируется у граждан с рыбалкой – некоторые рыбаки таким образом глушат рыбу. А также часы, которые во всех фильмах ассоциируются с миной. Например: советский фильм «Часы остановились в полночь», где они использовались при подрыве Вильгельма Кубе. <...>

Мы утверждаем, что сотрудниками ГУБОПиК и КГБ изготовлены грубые подделки, вид которых у специалистов вызывает только улыбку.

Кроме того, нелишним будет вспомнить взрыв в Минске в 2008 году недалеко от мемориала «Город-Герой». Тогда в толпе людей было взорвано действительно мощное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Несмотря на то, что пострадало 54 человека, по факту преступления было возбуждено уголовное дело всего лишь по статье злостное хулиганство. Почему же теперь в отношении Малейчука, который ничего не взорвал, и был задержан с предметами, всего лишь имитирующими взрывные устройства, возбуждено покушение на акт терроризма?» – подытожила By_Pol.