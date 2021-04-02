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"Палатка" поддержала де-факто запрет на массовые мероприятия в Беларуси

02.04.2021 12:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении поправки в закон "О массовых мероприятиях в Беларуси".

Согласно поправкам, любые массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Помимо этого, местные власти наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий.

Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения.

"Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка", - заявил представлявший поправки министр внутренних дел Иван Кубраков (цитата БелТА).

 
 
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Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении поправки в закон "О массовых мероприятиях в Беларуси".
 
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