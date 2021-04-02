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Погода в СНГ: на Казахстан обрушился снегопад, в Таджикистане ждут схода лавин
02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рекордный снегопад накрывает российскую столицу. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности. За сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков. Днем до плюс семи градусов. А в ночь на субботу похолодает до минус двух. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Таджикистан
В Таджикистане солнечно и без осадков. В Душанбе до плюс 17. Такая идиллия сохранится до завтра. А в воскресенье настроение у погоды поменяется. В отдельных районах начнутся дожди в комплекте с грозой и градом. В горах сохраняется опасность схода лавин и селей. Спасатели рекомендуют жителям быть предельно осторожными.
Беларусь
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До плюс 11 градусов в Беларуси. Дождь пройдет лишь на севере страны.
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