Погода в СНГ: на Казахстан обрушился снегопад, в Таджикистане ждут схода лавин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рекордный снегопад накрывает российскую столицу. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности. За сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков. Днем до плюс семи градусов. А в ночь на субботу похолодает до минус двух. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Нешуточные осадки обрушились на Алматы. Снег шел почти сутки, к утру город накрыло белым одеялом. Под слоем мокрого снега оказались едва распустившиеся цветы и трава. В горах выросли 30-сантиметровые сугробы, а в городе выпало до 10 сантиметров снега. Дворники с лопатами продолжают убирать улицы, тротуары, остановки.

Таджикистан

В Таджикистане солнечно и без осадков. В Душанбе до плюс 17. Такая идиллия сохранится до завтра. А в воскресенье настроение у погоды поменяется. В отдельных районах начнутся дожди в комплекте с грозой и градом. В горах сохраняется опасность схода лавин и селей. Спасатели рекомендуют жителям быть предельно осторожными.

Беларусь



До плюс 11 градусов в Беларуси. Дождь лишь на севере страны. Хорошая погода для начала велосезона. Многие белорусы присоединились к международной акции «30 дней на велосипеде». Она стартовала 1 апреля. Участником может стать каждый. Условие челленджа: весь месяц ездить на двухколесном транспорте и размещать видео велопрогулок в социальных сетях. Самых активных ждут призы.