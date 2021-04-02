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Сложность заданий на ЦТ в 2021 году не изменилась

02.04.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сложность заданий на ЦТ в 2021 году не изменилась, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.




«Я бы хотел успокоить абитуриентов в их волнении. Нужно просто иметь хорошие знания, а тест позволит их объективно и добросовестно оценить. Все делается для того, чтобы именно так и было. Поэтому небольшие изменения в тестах - дополнительно введены дистракторы, сокращена часть А и увеличена часть Б - это делалось для того, чтобы защитить добросовестных абитуриентов. При этом мы четко ставили себе задачу: тест сложнее быть не должен», — сказал Юрий Миксюк.

По его словам, чтобы убедиться в том, что тест действительно не стал сложнее, был проведен сравнительный анализ результатов абитуриентов, которые выполняли репетиционное тестирование первого и второго этапов.

«Второй этап уже прошел по новой структуре теста. Мы убедились на примере математики, что среднее количество верно выполненных заданий несколько выросло. Если рассматривать абитуриентов, которые участвовали в первом и втором этапах, то во втором они показали такой же или лучше результат. В целом абитуриенты стали решать больше задач, их результаты тоже несколько выросли. Значит, те меры, которые мы предпринимали для того, чтобы тест не был сложнее, и те результаты, которые мы уже имеем, говорят, что тест сложнее не стал», — подчеркнул он.
 
 
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Сложность заданий на ЦТ в 2021 году не изменилась, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий...
 
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