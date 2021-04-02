Алесь Беляцкий: Нарушение прав польского национального меньшинства вызывает наибольший протест белорусских правозащитников





















Обоим грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.





Эти действия со стороны белорусских властей являются преследованием польского национального меньшинства в Беларуси, отмечает председатель "Весны" Алесь Беляцкий. А причины этого связаны с той позицией, которую выражает Польша:





"Поляки на протяжении последних 27 лет последовательно поддерживают демократическое движение Беларуси, – говорит Алесь Беляцкий. – Для нас, для белорусов, эта поддержка была всегда очень важной. Достаточно вспомнить информационные ресурсы, которые работают и в Польше, которые работают на Беларусь и также делаются белорусскими гражданами. Это также и поддержка студентов, которых повыгоняли из белорусских вузов [в рамках политических репрессий] — тысячи студентов отучились в Польше бесплатно и со стипендией. Безусловно, то, что делает польское государство, очень существенно для развития демократической Беларуси и нашего будущего как независимой страны.





Тысячи людей были избиты в Беларуси в последние месяцы – это вызвало острую реакцию в официальных кругах Польши, а также очень большую волну харитативной поддержки со стороны польских людей, которые разным образом помогают белорусам пережить эти трудные времена. Естественно, что это не нравится белорусской хунте, которая сейчас держит власть незаконными методами, фактически проиграв выборы. Белорусские власти воспринимают вот такую позицию польского государства как прямую угрозу для себя и, соответственно, реагируют враждебно и очень остро”.





Кроме того, польское меньшинство, живущее в Беларуси, также высказывалось за справедливое правосудие и против результатов президентских выборов. Это и повлияло на преследование ее лидеров. Но напряжение наступало поэтапно:





"Достаточно вспомнить, что в конце прошлого года был фактически выслан посол Польши из Беларуси, — вспоминает Алесь Беляцкий. — После очередной виток напряжения наступил, когда по абсолютно абсурдной причине были высланы польские консулы из Гродно Бреста . А потом эти репрессии перекинулись на польское национальное меньшинство в Беларуси, на активистов и известных общественных лидеров. Давление наблюдается и в отношении образовательных центров и программ, которые проводила польская нацименьшинство среди поляков в Беларуси”.





25 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Бел уси Союза поляков Анжелики Борис, а также представителей данной организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и вражды по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).





"Эти удары подлые. В любой стране национальное меньшинство требует особого внимания и защиты, а действия же белорусских властей в отношении поляков грубо нарушают права национального меньшинства", — говорит Алесь Беляцкий и подчеркивает:





Несмотря на общую катастрофу [с правами человека в Беларуси], нарушение прав польского национального меньшинства вызывает наибольший протест белорусского правозащитного сообщества".





Белорусское правозащитное сообщество приняло Заявление о прознании задержанных представителей "Союза поляков Беларуси" политическими заключенными и потребовало прекратить давление и преследование в отношении представителей польского национального меньшинства.