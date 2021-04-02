ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вас остановила ГАИ – нужна ли водительская медицинская справка

02.04.2021 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГАИ сможет устанавливать водителей, которым запрещено по состоянию здоровья садиться за руль, через электронную базу данных Минздрава. Новая норма сегодня может быть внесена в закон "О дорожном движении" в белорусском парламенте.

В связи с этим Sputnik решил напомнить, в каких случаях медицинская справка на право управления транспортным средством нужна, а в каких – нет, и стоит ли ее все время возить с собой.

В главном управлении ГАИ МВД поясняют: медсправку в случае остановки на дороге инспектором иметь не нужно, поскольку она не входит в число обязательных для проверки документов.

Однако, как и везде, есть исключение: возить ее нужно тем людям, у которых на правах есть медицинский значок чаши со змеей. Это означает, что у них есть какие-то болезни, которые мешают управлению транспортным средством. Без медсправки такие права будут считаться недействительными, а просроченная справка приравнивается к езде без прав.

Вот в каких случаях еще понадобится медсправка:

  • при записи в автошколу,
  • при открытии новой водительской категории,
  • при замене старого водительского удостоверения на новое,
  • при восстановлении прав после лишения,
  • при устройстве на работу, если ваша должность связана с управлением транспортом,
  • при выезде за границу на машине – пограничники или местные инспекторы ГАИ могут запросить документ.

Напомним, что с 1 января 2020 года водителям не нужно предъявлять медсправку при прохождении техосмотра.

Как и где получить водительскую медсправку в Беларуси

Самая популярная поликлиника для белорусских водителей – 24-я спецмедосмотров, она находится в Минске.

Получить документ также можно в 34-й и 38-й поликлиниках, медсанчасти МАЗа, медцентрах МТЗ и "Горизонта" и поликлинике МВД. Там очереди поменьше, чем в 24-й. Жителям регионов можно обратиться в областные медцентры и районные больницы.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД получит доступ к данным о медсправках водителей

Для прохождения водительского медицинского осмотра нужно подать паспорт, выписку из медкарточки по месту обслуживания, две фотографии 3х4, военный билет или приписное для военнообязанных, справку об отсутствии учета в псих- и наркодиспансере, очки и рецепт на очки для дали или справку на ношение контактных линз (если нарушено зрение), а также предыдущую справку водительской комиссии.

В поликлинике пройти нужно будет терапевта, невролога, нарколога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга и гинеколога (для женщин). Обычно справка выдается в течение одного дня после прохождения комиссии, ее предоставляют сроком на пять, два, три или один год - в зависимости от состояния здоровья водителя.

Прохождение водительской медкомиссии платное: в среднем в учреждениях здравоохранения стоимость колеблется от 17 до 30 рублей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Справка не входит в число обязательных для проверки документов, однако есть категории водителей, которым необходимо иметь ее при себе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чацвярым мужчынам, якія адбілі чалавека ад амапаўцаў, далі ад чатырох да пяці гадоў калоніі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by