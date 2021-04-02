Вас остановила ГАИ – нужна ли водительская медицинская справка

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГАИ сможет устанавливать водителей, которым запрещено по состоянию здоровья садиться за руль, через электронную базу данных Минздрава. Новая норма сегодня может быть внесена в закон "О дорожном движении" в белорусском парламенте.

В связи с этим Sputnik решил напомнить, в каких случаях медицинская справка на право управления транспортным средством нужна, а в каких – нет, и стоит ли ее все время возить с собой.

В главном управлении ГАИ МВД поясняют: медсправку в случае остановки на дороге инспектором иметь не нужно, поскольку она не входит в число обязательных для проверки документов.

Однако, как и везде, есть исключение: возить ее нужно тем людям, у которых на правах есть медицинский значок чаши со змеей. Это означает, что у них есть какие-то болезни, которые мешают управлению транспортным средством. Без медсправки такие права будут считаться недействительными, а просроченная справка приравнивается к езде без прав.

Вот в каких случаях еще понадобится медсправка:

при записи в автошколу,

при открытии новой водительской категории,

при замене старого водительского удостоверения на новое,

при восстановлении прав после лишения,

при устройстве на работу, если ваша должность связана с управлением транспортом,

при выезде за границу на машине – пограничники или местные инспекторы ГАИ могут запросить документ.

Напомним, что с 1 января 2020 года водителям не нужно предъявлять медсправку при прохождении техосмотра.

Как и где получить водительскую медсправку в Беларуси

Самая популярная поликлиника для белорусских водителей – 24-я спецмедосмотров, она находится в Минске.

Получить документ также можно в 34-й и 38-й поликлиниках, медсанчасти МАЗа, медцентрах МТЗ и "Горизонта" и поликлинике МВД. Там очереди поменьше, чем в 24-й. Жителям регионов можно обратиться в областные медцентры и районные больницы.

Для прохождения водительского медицинского осмотра нужно подать паспорт, выписку из медкарточки по месту обслуживания, две фотографии 3х4, военный билет или приписное для военнообязанных, справку об отсутствии учета в псих- и наркодиспансере, очки и рецепт на очки для дали или справку на ношение контактных линз (если нарушено зрение), а также предыдущую справку водительской комиссии.

В поликлинике пройти нужно будет терапевта, невролога, нарколога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга и гинеколога (для женщин). Обычно справка выдается в течение одного дня после прохождения комиссии, ее предоставляют сроком на пять, два, три или один год - в зависимости от состояния здоровья водителя.

Прохождение водительской медкомиссии платное: в среднем в учреждениях здравоохранения стоимость колеблется от 17 до 30 рублей.

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