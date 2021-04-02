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Андрейченко дал совет Западу

02.04.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко назвал основные приоритеты законодательной повестки весенней сессии нижней палаты парламента.

Андрейченко дал совет Западу

Открывая 2 апреля пятую сессию Палаты представителей (на заседание был допущен «ограниченный круг журналистов в связи с эпидемиологической ситуацией»), ее подготовка проходила «на фоне уникального по своему масштабу общественного диалога, кульминацией которого стало проведение VI Всебелорусского народного собрания».

«Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел — прямая обязанность депутатов, — сказал Андрейченко. — Нам необходимо оперативно принять инициированный депутатами закон о недопущении реабилитации нацизма. С позиции укрепления общественной безопасности следует рассмотреть законопроекты по вопросам защиты персональных данных, противодействия экстремизму, уголовной ответственности, проведения массовых мероприятий, трудовых отношений, средств массовой информации, адвокатской деятельности и ряд других».

По словам спикера, в рамках сессии ожидается внесение проекта закона о разрешении проблемы неплатежеспособности. «Наша задача — защищая права кредиторов на взыскание долгов, дать возможность предприятиям, которые сегодня попали в сложную экономическую ситуацию, продолжить деятельность, сохранив тем самым трудовые коллективы и компетенции», — отметил он.

На весенней сессии депутаты также планируют рассмотреть новую редакцию Кодекса об образовании, а также законопроекты, которые касаются сферы туризма, дорожного движения, транспортных перевозок, социальной поддержки населения.

По словам Андрейченко, только белорусский народ имеет право определять свой путь развития, включая вопросы конституционного строительства, а «западным коллегам, если они хотят сохранить существующие международный порядок и стабильность, необходимо подходить ко всем процессам объективно и непредвзято».

Председатель Палаты представителей также сообщил, что в ближайшее время планируется провести парламентские слушания на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».

 

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Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко назвал основные приоритеты законодательной повестки весенней сессии нижней палаты парламента.
 
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