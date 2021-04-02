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На субботу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
По данным Белгидромета, ночью и утром 3 апреля на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
МЧС Беларуси рекомендует:
Отметим, что сегодня ночью на трассе в Мядельском районе
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По данным Белгидромета, ночью и утром 3 апреля на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
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