На субботу объявлен желтый уровень опасности

По данным Белгидромета, ночью и утром 3 апреля на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.



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В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует:

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

Отметим, что сегодня ночью на трассе в Мядельском районе перевернулась фура . По информации ГАИ, водитель не учел погодные условия и не справился с управлением.