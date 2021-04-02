Законопроект «о массовых мероприятиях» и поправки в закон об экстремизме. Что нового?

Источник материала: Onliner

Сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей депутаты приняли в первом чтении сразу несколько резонансных законопроектов, которые до этого активно обсуждались в сети. Рассказываем, о чем речь.

Закон о массовых мероприятиях



«Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка», — сказал Иван Кубраков, министр МВД, представляя законопроект.

Все массовые мероприятия могут проводиться только с разрешения местных органов власти. «При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий. Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения», — сообщает БЕЛТА.

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Борьба с экстремизмом

Пожалуй, главный законодательный акт. Проектом законопроекта, также принятого депутатами в первом чтении, предлагается: установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами. Он законодательно закрепляет определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Как пишет БЕЛТА, представляя проект закона, генеральный прокурор Андрей Швед заявил:

-- Расширено понятие "экстремизм" за счет включения в него таких признаков, как совершение незаконных действий, посягающих на независимость,территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность. Дано новое определение понятию "экстремистские материалы", под которыми предлагается признавать не только информационную продукцию, но и символику, и атрибутику, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды. Органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещению их деятельности. Расширены полномочия органов прокуратуры. Прокуроры областей и Минска наряду с генпрокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд иски о признании организаций экстремистскими, запрещении их деятельности и ликвидации.

По его словам, дела о признании организаций экстремистскими должны рассматриваться судами первой инстанции в ускоренном порядке. "То есть не позднее одного месяца со дня принятия заявления", - рассказал Андрей Швед.

Впервые предусматривается ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности. "В настоящее время уголовно наказуемо лишь создание либо руководство экстремистским формированием. Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и сети интернет. Также предусматривается уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации", - добавил генпрокурор.

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