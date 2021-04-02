В марте техосмотр в стране прошли почти 266 тысяч транспортных средств. Много это или мало?

Источник материала: Onliner

В этом году статистика у УП «Белтехосмотр», что и говорить, красивая. Более 188 тыс. авто прошли техосмотр в январе, еще почти 168 тыс. — в феврале. Март даже на этом фоне оказался пока рекордным: по официальным данным, в этом месяце было выдано без малого 266 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 242 703 разрешения (91,3% от общего количества).

266 тысяч — это почти на 400% больше, чем в марте 2020-го: тогда техосмотр прошли только 56 тыс. транспортных средств. Ладно 2020-й, даже в сравнении с мартом 2013 года (тогда было выдано около 122 тыс. разрешений) нынешние показатели выглядят более чем убедительными.

Нужно также иметь в виду, что, по данным МНС, в стране 2 млн автовладельцев — плательщиков налога. Всего по данным на 2019 год, в Беларуси было зарегистрировано 4 млн авто. В настоящее время по очень приблизительным подсчетам их порядка 3 млн.

В УП «Белтехосмотр» пояснили, что 2013 год выбран для сравнения, так как именно тогда было выдано наибольшее количество разрешений — 1 869 723 за год. Все указывает на то, что 2021-й обновит рекорд. За три первых месяца уже выдано 621 599 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Опять же, для сравнения: за январь — март 2020 года было выдано 164 913 разрешений, за январь — июнь 2020 года — 361 205.





Причин такой дисциплинированности автовладельцев в этом году несколько. Первая — это отмена госпошлины, которая была привязана к прохождению техосмотра. Те, кто принципиально не хотел платить и поэтому не получал разрешение на допуск к движению, наконец вздохнули спокойно. Вторая причина — возможный контроль за наличием разрешения на допуск к участию в дорожном движении с помощью камер фотофиксации. Это уже работает, первые «письма счастья» за непройденный техосмотр получены автовладельцами, правда, существует предположение, что автоматика «ловит» за это нарушение только в том случае, если водитель «засветился» за превышение скорости. В любом случае риск быть привлеченным к ответственности существенно возрос.

Напомним, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

А в соответствии с п. 10.3 Правил дорожного движения, водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

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