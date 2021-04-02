Не исключена норовирусная этиология заболевания. Что происходит в Бешенковичах, столкнувшихся с вонючей водой

Источник материала: Onliner

С водой что-то не задалось: если раньше главной новостью были сообщения о том, что к такому-то году весь Минск переведут на подземные источники водоснабжения, то с лета прошлого года все чаще мы слышим о странных авариях. Вонючая вода, приключившаяся с половиной столицы в конце июня 2020-го, уже навсегда вошла в историю. Водицы со специфическим вкусом вчера отведали также жители Бешенковичей (Витебская область).

Как передает газета «Заря», пострадали жители всего одной улицы — Молодежной. Люди стали жаловаться на специфический вкус и запах. Выяснилось (в отличие от Минска достаточно быстро, замолчать проблему не пытались), что к ухудшению качества воды привела авария на водопроводных сетях.

Заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан сообщил, что авария произошла в ночь с 29 по 30 марта. На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада, восстановительные работы велись целый день. С самого утра к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха, был организован подвоз питьевой воды в цистернах.

— До утра не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья, — отметил чиновник. — Пока не будет выполнен необходимый объем восстановительных работ. Сейчас подача воды будет осуществляться через станцию обезжелезивания «Южная», перед запуском все водопроводные сети были продезинфицированы.

Что касается жалоб людей на ухудшение самочувствия после употребления воды, главный врач центральной районной больницы рассказала, что сегодня в учреждение здравоохранения помещено 5 детей, все находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает, решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста детей.

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В Бешенковичах вода в микрорайоне, который пострадал из-за аварии, сейчас в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам, сообщил БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан. Также зампред Бешенковичского райисполкома добавил, что пока говорить о конкретных причинах аварии рано. Специалисты проведут расследование обстоятельств произошедшего, будут сделаны необходимые исследования.

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Минздрав продолжает держать руку на пульсе Бешенковичей. Сегодня ведомство сообщило о подвижках в деле о вонючей воде. Так, на текущий момент специалисты пришли к выводу, что не исключена норовирусная этиология заболевания.

Что же такое норовирус? Обратимся к наработкам Брестской областной клинической больницы. «Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов. Норовирус очень заразен: всего 10—100 частиц вируса достаточно для заражения.

Основные пути передачи норовируса:

контактно-бытовой (попадание в организм вируса через немытые руки, предметы обихода, посуду и т. д.)

пищевой (человек заражается, употребив в пищу немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи);

водный (человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус);

воздушно-капельный (в результате вдыхания человеком воздуха, который содержит вирусные частицы)».