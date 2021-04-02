|
В первом чтении. Депутаты приняли поправки в законы об экстремизме и о массовых мероприятиях
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В пятницу рассматривали сразу несколько законопроектов.
Как сообщает
Проектом предлагается: установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.
Он законодательно закрепляет определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы», возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов – субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.
Также депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Беларуси «О массовых мероприятиях в Беларуси», сообщает правительственное агентство.
– Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка, – сказал министр внутренних дел Иван Кубраков.
Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти: «При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий. Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения».
Кроме того, депутаты приняли в первом чтении законопроект «О недопущении реабилитации нацизма», продолжает
Функцию по координации деятельности субъектов предлагается возложить на органы внутренних дел. Законопроект презентовала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Лилия Ананич.
Также в первом чтении собираются принять проект поправок в Закон о СМИ.
Фото с пятничной сессии Палаты представителей
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу рассматривали сразу несколько законопроектов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)