В первом чтении. Депутаты приняли поправки в законы об экстремизме и о массовых мероприятиях

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В пятницу рассматривали сразу несколько законопроектов.

Как сообщает БЕЛТА , депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».

Проектом предлагается: установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Он законодательно закрепляет определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы», возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов – субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.





Также депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Беларуси «О массовых мероприятиях в Беларуси», сообщает правительственное агентство.

– Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка, – сказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти: «При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий. Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения».

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении законопроект «О недопущении реабилитации нацизма», продолжает БЕЛТА . В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Функцию по координации деятельности субъектов предлагается возложить на органы внутренних дел. Законопроект презентовала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Лилия Ананич.

Также в первом чтении собираются принять проект поправок в Закон о СМИ.





Фото с пятничной сессии Палаты представителей опубликовал медиаэксперт Павлюк Быковский





Как отмечает Белорусская ассоциация журналистов, вызывает беспокойство, что проект поправок к закону не вынесен на общественное обсуждение. Поправки в Закон о СМИ существенно ухудшают работу СМИ в Беларуси.