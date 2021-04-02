Акробат решил исполнить трюк на «Колесе смерти». Только взгляните на это

Источник материала: Tut.by

Захватывающее дух видео недавно появилось в Сети. На нем молодой человек делает акробатический номер на «Колесе смерти». Неизвестный парень (по всей вероятности, цирковой артист) шагает по конструкции, которая непрерывно вращается. Затем он показывает опасные трюки на шесте: взбирается на него и падает, останавливаясь за метр до земли.

«Колесо смерти» («Колесо мужества» или «Космическое колесо») появилось в США в 1930-х. После несчастных случаев со смертельным исходом номер с этой конструкцией потерял популярность. Однако в 1970-х его восстановили. Сегодня одноименный трюк исполняют лишь в нескольких цирках мира. Среди известных акробатов, выступавших на «Колесе смерти» значатся Ник Валенда, Элвин Бэйл, Белло Нок.