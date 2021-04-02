ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Акробат решил исполнить трюк на «Колесе смерти». Только взгляните на это

02.04.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Захватывающее дух видео недавно появилось в Сети. На нем молодой человек делает акробатический номер на «Колесе смерти». Неизвестный парень (по всей вероятности, цирковой артист) шагает по конструкции, которая непрерывно вращается. Затем он показывает опасные трюки на шесте: взбирается на него и падает, останавливаясь за метр до земли.

«Колесо смерти» («Колесо мужества» или «Космическое колесо») появилось в США в 1930-х. После несчастных случаев со смертельным исходом номер с этой конструкцией потерял популярность. Однако в 1970-х его восстановили. Сегодня одноименный трюк исполняют лишь в нескольких цирках мира. Среди известных акробатов, выступавших на «Колесе смерти» значатся Ник Валенда, Элвин Бэйл, Белло Нок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, парень использует специальные ботинки, которые цепляются за поверхность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не исключена норовирусная этиология заболевания. Что происходит в Бешенковичах, столкнувшихся с вонючей водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by